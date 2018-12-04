"Левада-центр": число сторонников и противников "Единой России" почти сравнялось

Количество россиян, положительно и отрицательно относящихся к "Единой России", почти сравнялось и составило 47 против 44% соответственно, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные исследования "Левада-центра".

По мнению участников опроса, главными причинами поражений единороссов на выборах в регионах является общее положение дел в стране (так считают 38% респондентов), низкую оценку избирателями власти в целом (29%), а также низкую оценку партии власти непосредственно на местах (26%).

Среди респондентов, которые одобряют работу президента Владимира Путина, к «Единой России» положительно относятся 65%. Среди тех, кто деятельность Путина не одобряет, доля недовольных "Единой Россией" - 83%.

По мнению гендиректора "Левада-центра" Льва Гудкова, рейтинг партии снижался постепенно. "Пенсионная реформа больше сказалась на рейтинге президента и правительства, у Единой России рейтинг снижается давно. Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти", - заявил Гудков. По его словам, рейтинг партии власти не изменится без улучшения социально-экономической ситуации в стране.