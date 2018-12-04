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Московский листок

"Левада-центр": число сторонников и противников "Единой России" почти сравнялось

Опубликовано 04.12.2018 в разделе комментариев 3

"Левада-центр": число сторонников и противников "Единой России" почти сравнялось

Количество россиян, положительно и отрицательно относящихся к "Единой России", почти сравнялось и составило 47 против 44% соответственно, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные исследования "Левада-центра".

По мнению участников опроса, главными причинами поражений единороссов на выборах в регионах является общее положение дел в стране (так считают 38% респондентов), низкую оценку избирателями власти в целом (29%), а также низкую оценку партии власти непосредственно на местах (26%).

Среди респондентов, которые одобряют работу президента Владимира Путина, к «Единой России» положительно относятся 65%. Среди тех, кто деятельность Путина не одобряет, доля недовольных "Единой Россией" - 83%.

По мнению гендиректора "Левада-центра" Льва Гудкова, рейтинг партии снижался постепенно. "Пенсионная реформа больше сказалась на рейтинге президента и правительства, у Единой России рейтинг снижается давно. Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти", - заявил Гудков. По его словам, рейтинг партии власти не изменится без улучшения социально-экономической ситуации в стране.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Сволочи вы, блевада центр! Если можно допустить, что по Путингу как-то спорные заморочки могут быть
-Что это? написал 04.12.2018 11:58
И то-маловероятно,то по "Единой России"в последние лет 10-точно-нет никаких заморочек: ее "рейтинг"(любимое ваше словечко) давно уже ниже плинтуса!
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Re: Нет никаких "опросов"
точно написал 04.12.2018 11:36
зачем спрашивать рабов кагала?
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Нет никаких "опросов"
Есть только выражение хотелок олигархата написал 04.12.2018 10:53
и зомбирование населения "результатами опросов".
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