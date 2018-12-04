Россияне заметно сократили расходы

Недельные расходы среднестатистической российской семьи с 26 ноября по 2 декабря составили 4172 руб., что на 13% меньше, чем неделей ранее, говорится в исследовании холдинга "Ромир". Размер среднего чека за тот же период снизился на 7,4% - до 553 руб. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года номинально средний чек сократился на 3,5%.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян (91%) вынуждены экономить на еде. Согласно данным исследования портала поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, почти треть наших сограждан (28%) тратят на еду больше половины своего дохода. Чуть больше пятой части опрошенных (21%) — от 40% до 50% своих доходов. 19% респондентов ответили, что тратят на продукты 30-40% своего дохода. 14% россиян тратят на продукты 20-30% дохода, 7% — 10-20%.