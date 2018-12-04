Конфискация имущества оказалась убыточной для государства

Расходы Росимущества на хранение конфискованного имущества оказались выше, чем доходы от его продажи, сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. "В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн рублей, а доходы от реализации — 180 млн рублей, за первое полугодие 2018 года — 62 млн и 64 млн рублей соответственно", - цитирует издание выводы экспертов.

По мнению аудиторов, эффективно распоряжаться конфискатом Росимущество не может "из-за недостаточного нормативного регулирования". "Правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием — учет — экспертиза — оценка — реализация — переработка — уничтожение", - пояснил аудитор Максим Рохмистров.

Кроме того, по мнению Счетной палаты, территориальные органы Росимущества также "допускали нарушения в бухгалтерском учете, не проводили оценку имущества, поступившего без стоимости".

"Ненадлежащим образом ведется учет в информационной системе, аккумулирующей данные об обращенном в собственность государства имуществе, кроме того, она не интегрирована с системами ФТС, ФССП, Росрыболовства, прокуратуры и ФСБ. Росимущество не обладает достоверной информацией о характеристиках имущества, переданного для дальнейшего распоряжения", - говорится в выводах СП.

Также у аудиторов вызывает сомнения достоверность оценочной стоимости конфискованного имущества.

В качестве примера приводится стоимость шести наручных часов известных брендов, которые были конфискованы в Новосибирске: первоначально их оценили в 136 тыс рублей, повторно — в 1,3 млн рублей.

По данным аудиторов, на продажу отправляют менее 1% конфискованного имущества, и подготовка ведется "необоснованно" долго (до восьми месяцев), а торги в электронной форме организуют не во всех регионах.