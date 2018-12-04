В Роскосмосе объяснили "хищения средств" неправильно заполненными документами

Выявленные Счетной палатой финансовые нарушения в деятельности Роскосмоса не связаны с хищениями денежных средств, а вызваны неправильно оформленной документацией, заявил в руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. По его словам, претензии аудиторов возникли еще до формирования госкорпорации и связаны с деятельностью упраздненного Федерального космического агентства.

"Если вы имеете в виду заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, то, говоря о Роскосмосе, он ссылался на итоги проверки 2004-2014 годов. И упомянутые сотни миллиардов рублей – это не "украденные деньги", у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы, а сумма вовремя незарегистрированных РИДов – т.н. "результатов интеллектуальной деятельности" за прошлый период. Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность", - цитирует Устименко РИА Новости.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям. "Большие проблемы у нас с Роскосмосом. Там есть просто нерациональные траты, нарушения дисциплины всевозможные. Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано", - заявил Кудрин.