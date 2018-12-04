Глава "Победы" заявил о "полном развале" системы подготовки пилотов в РФ

Система подготовки пилотов в российских лётных училищах "полностью развалена", заявил генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков. По его словам, существующие учебные заведения выпускают мало пилотов, хотя потребность в них постоянно растет.

Калмыков отметил, что авиакомпании приходится готовить пилотов за свой счет, заключая с будущими специалистами «ученические договоры», по которым они обязаны отработать в «Победе» пять лет после обучения. Набор осуществляется с третьего курса, проводятся занятия, самые лучшие после окончания приходят в компанию.

По его словам, июньский выпуск Ульяновского училища должен был приступить к обучению 1 июля, но они до сих пор не могут прийти в «Победу», потому что не получили дипломы, которые им не выдают из-за того, что они не отлетали нужное количество часов ввиду нехватки самолетов.

"Государство потратило огромные деньги на их подготовку, чтобы они летали на кукурузниках. Мы готовы теперь вкладывать огромные деньги, чтобы переучить их с «кукурузников» на магистральный самолет, но не можем этого сделать, потому что на последнем этапе что-то сбоит, дипломы не выдают. Получается, что даже на «кукурузник» у нас подготовить не могут", - цитирует топ-менеджера РБК.

В свою очередь в Росавиации изданию заявили, что при подготовке пилотов "используются современнейшие воздушные средства — как однодвигательные, так и многодвигательные, со стеклянной кабиной". В ведомстве считают главной проблемой летных училищ – низкие зарплаты инструкторского состава. Так, в учебных заведениях они получают 40–50 тысяч рублей, а в авиакомпаниях - около 500 тысяч¸ пояснили в Росавиации.