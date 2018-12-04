"Первому каналу" подкинули полмиллиарда бюджетных рублей за трансляцию военно-морского парада в Санкт-Петербурге

"Первый канал" получит 537 млн рублей из резервного фонда в качестве компенсации расходов на осуществление трансляции Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017-2018гг, сообщает RNS со ссылкой на распоряжение правительства, опубликованное на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 537 005 тыс. рублей в целях обеспечения финансирования произведенных акционерным обществом /"Первый канал" расходов по организации трансляции Главного военно-морского парада, проведенного в Санкт-Петербурге в 2017-2018 гг", - говорится в документе.

Отмечается, что данная трансляция "способствовала патриотическому воспитанию граждан", а также повышению престижа военно-морского флота.

"Выделение указанных средств позволит акционерному обществу "Первый канал" оплатить расходы по организации трансляции Главного военно-морского парада", - указано в распоряжении.