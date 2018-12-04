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Московский листок

Строительный олигарх Гордеев строит в Саларьево бизнес на мусоре

Опубликовано 04.12.2018 автором Александра Андреева в разделе комментариев 1

москва пик саларьево
Строительный олигарх Гордеев строит в Саларьево бизнес на мусоре

Группа компаний ПИК (президент - Сергей Гордеев) лишает здоровья, имущества и жизненного пространства не только москвичей, имеющих наглость жить на земле, на которой ее руководство решило вести бизнес. Для своих покупателей ПИК строит изначально аварийное жилье рядом с мусорным полигоном. 

Вот что мне сегодня прислали: 

«Мой брат был на совещании с представителями ПИКа, они заказчики фирмы, в которой мой брат работает. Он сказал им, что проект вообще не рабочий, что всё там неверно сделано и нельзя дальше ничего проектировать, так как стадия ИП это ужас, а они в ответ типа "Не Ваше дело, проектируйте по этой стадии ИП". 

Дом этот стоять будет в 200 м от мусорного полигона в Саларьево. 

Сейчас ПИК берет на работу всех подряд, даже людей без опыта, им кадров не хватает так как очень большие объёмы строительства. И если раньше косячили условные таджики на стройке, то сейчас сами проекты на двойку. И они каким-то образом проходят согласования, наверное, взятку дают. 

Брат пришёл и весь трясся от шока и произвола. Там же люди жить будут!

Мало того, что там полигон и раком все почти болеют так ещё и дом реально аварийный уже на стадии проекта.»

Полигон ТБО «Саларьево» — закрытый полигон твёрдых бытовых отходов на территории Новомосковского административного округа Москвы, вблизи деревни Саларьево. По состоянию на октябрь 2013 года являлся самым большим полигоном ТБО в Европе. 

Свалка образовалась в 1960-х годах, когда в овраг рядом с деревней Саларьево начали свозить мусор. К 1 апреля 2007 года, когда полигон был закрыт, его площадь составляла 59 га, в нём покоилось 15 миллионов тонн отходов, а высота достигала 70-80 метров. В августе того же года НИиПИ градостроительства Московской области по заказу ГУП «Мосэкострой» подготовил проект рекультивации зоны, по которому в 2009 году отходы были накрыты геосинтетическими и гидроизоляционными материалами, а сверху засыпаны грунтом. Для отвода газов от разложения были размещены 50 скважин, для сбора фильтрата сооружёна сеть дренажных коллекторов с очистными сооружениями.

Однако, несмотря на предпринятые меры, впоследствии были подвергнуты загрязнению близлежащие грунтовые воды, а также реки Сосенка и Сетунька. В 2013 году строительные работы вблизи полигона спровоцировали выход фильтрата в большом объёме на поверхность. По состоянию на тот год, вокруг закрытого полигона имело место множество стихийных свалок на суммарной территории в 300 га.

По результатам проверки, проведённой в 2014 году, отдельные элементы всей системы очистки не функционировали ввиду бесконтрольной хозяйственной деятельности коммерческих организаций поблизости. В 2017 году представители правительства Москвы заявили о намерении провести в 2018 году повторную рекультивацию полигона, после которой в дальнейшем возможна организация парка.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1363 написал 04.12.2018 15:08
В свое время так же поступили в Марьино, в Люберцах, в Некрасовке....теперь постоянные жалобы на вредные запахи?
Хотя, кто мешает не покупать жилье около Саларьво?
Какой идиот желает своим детям быть больными?
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