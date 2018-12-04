Бывший вице-премьер РФ стал совладельцем аэропорта "Жуковский" Советник президента Объединенной авиастроительной корпорации, бывший вице-премьер РФ (2003—2004 гг.) Борис Алешин стал прямым собственником 22,5% АО "Рампорт аэро" - управляющей компании и владельца московского аэропорта "Жуковский", передает Интерфакс. "ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент", владевшее долей 75% минус 1 акция АО "Рампорт аэро", продало часть акций управляющей компании международного аэропорта "Жуковский". Собственником пакета в 22,5% стал председатель совета директоров АО "Рампорт аэро" Борис Алешин. Доля второго учредителя подмосковного аэропорта – госкорпорации "Ростех" – не изменилась и составляет 25% плюс 1 акция", - говорится в сообщении "Рампорт аэро". Отмечается, что сделка проведена "на фоне роста основных операционных показателей и инвестиционной привлекательности проекта". По данным агентства, у ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент" после сделки остались 52,5% минус 1 акция "Рампорт Аэро". Эту компанию оператор "Жуковского" связывает с "представителями менеджмента" аэропорта. По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент" принадлежит нидерландской United Airports Management B.V., конечные бенефициары не раскрываются.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться читайте нас в Я.Новости