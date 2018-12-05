Центральный Банк незаслуженно присвоил себе роль главного борца с инфляцией. На самом деле инфляция снижается сама по себе в результате того, что ежегодный прирост денежной массы М2 присоединяется ко все нарастающей массе денег, уж накопленной в экономике.

Вот определение, которое наиболее точно отражает явление, инфляция – «это переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, проявляемое в росте товарных цен».

В этом определении выражена суть инфляции, которая предполагает, что между инфляцией и притоком денежных средств в экономику должна быть определенная связь.

Сейчас для расчета инфляции правительство использует многочисленные индикаторы, которые рассчитываются по изменению цен огромного числа товаров с большими трудозатратами. Если удастся найти зависимость инфляции от притока денежных средств в экономику, то это позволит определить основную закономерность ее изменения, а также упростит расчет дефлятора ВВП.

Для анализа притока денежной массы в экономику взят период с 2000 по 2016 гг. За это время инфляция понизилась с 20,13% в 2000 г. до 5,38% в 2016 г. За рассматриваемый интервал денежная масса на конец года возросла с 1150,6 млрд. рублей в 2000 г. до 38418 млрд. руб. в 2016 г.

Подсчитан ежегодный прирост денежной массы, рассчитан процент его к денежной массе за предыдущий год, взяты среднегодовые показатели.

Группировка данных была произведена по периодам между кризисами 2008 и 2014 гг. В кризисные годы прирост денег был в десятки раз ниже среднегодовых показателей, а потому они были исключены из рассмотрения.

Здесь надо пояснить, что в указанные кризисные годы всплеск инфляции был вызван не притоком денег, приток сократился до минимума, а уходом с рынка импортных товаров из-за обесценения рубля по сравнению с долларом.

В результате получились следующие значения:

за период с 2001 по 2007 гг. среднегодовой прирост составил 1674,1 млрд. руб., а средний ежегодный процент от годовой массы составил 41,4%;

за период с 2009 по 2013 среднегодовой прирост составил 3685 млрд. руб., а средний ежегодный процент – 19,5 %;

за период с 2015 по 2016 гг. средний прирост денег – 3401,0 млрд. руб., а средний ежегодный процент – 10,2%.

В этом ряду показателей прирост денег колеблется в широком диапазоне: 1674,1 млрд. руб., 3685 млрд. руб., 3401 млрд руб. Однако в процентном отношении прирост регулярно уменьшается: 41,4%, 19,5%, 10,2%. Это означает, что рост денег уже накопленных в экономике снижает значение притока новой денежной массы, а значит и притока денег в обращение, т.е. обеспечивает снижение инфляции. Рост денежной массы подчиняется математическому закону сходящегося цифрового ряда, что и оказывает влияние на цену денег.

Если бы инфляция напрямую зависела от притока денежной массы, то ее ежегодные значения составили в указанные периоды соответственно 41,4%, 19,5%, 10,2%.

Но из всех поступающих в экономику ежегодно денег значительная часть откладывается на счетах населения в форме сбережений и не участвует в обращении, а потому не влияет на инфляцию. Например, с 2001 по 2017 гг. наличные деньги в обращении выросли в 18,4 раза, а депозиты физических лиц - в 54 раза. Поэтому снижение инфляции происходит аналогично предположенной цифровой модели, но с меньшей динамикой.

А как влияет на инфляцию ключевая ставка Банка России, по которой банк предоставляет семидневные кредиты? Создается впечатление, что именно всемогущий инструмент ключевой ставки обеспечивает снижение инфляции.

Ключевая ставка ЦБ сама основана на внебиржевом рынке однодневных межбанковских кредитах, которые предоставляют друг другу наиболее надежные российские банки первого уровня. Торги такими кредитами происходят каждый день на сотни миллиардов рублей. Здесь, на этом уровне как раз и определяется реальная минимальная процентная ставка, от которой зависит ключевая процентная ставка ЦБ.

Если ЦБ установит ключевую ставку значительно ниже ставки межбанковского кредитования, то весь его капитал разберут на кредиты. На разнице между ставкой ЦБ и рыночной ставкой заработают заемщики, а банк будет терпеть убытки. Если ЦБ установит ключевую ставку значительно выше межбанковской, то оставит без оборотных средств предприятия, а значит, остановит их хозяйственную деятельность. Ключевая процентная ставка ЦБ есть центр равновесия между интересами ЦБ и интересами промышленности.

Можно сказать, что ЦБ не является регулятором инфляции. Например, изменение ключевой ставки не предотвратило подъемом цен в 2007-2008 г., когда наблюдаемая тенденция к снижению вдруг сменилась ростом с 9% до 13%, или в 2014-2015, когда цены подскочили с 6,45% до 12,9%. Можно сказать, что ключевая ставка ЦБ сама зависит от денежного рынка, служит его индикатором, и этим и индикатором руководствуются предприниматели.

Итак, в России инфляция снижается по закону сходящегося математического ряда, а не в следствии действий ЦБ.

Главнейший вывод, который надо сделать из обнаруженной закономерности тот, что экономика развивается по законам, не зависящим от действий правительства и неизвестных экономистам. Неизвестно правительству и то, что негативные тенденции современной России определятся противоречием между монополистической промышленностью и наемным трудом, устранить которое можно только ликвидировав наемный труд.