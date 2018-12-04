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Московский листок

Всемирный банк счел невозможным исполнение майского указа Путина

Опубликовано 04.12.2018 в разделе комментариев 1

Всемирный банк счел невозможным исполнение майского указа Путина

Рост российской экономики к концу 2022 года замедлится до 1,3%, что никак не соответствует параметрам, прописанным в майском указе президента Владимира Путина, утверждают эксперты Всемирного банка. По их мнению, темпы экономического роста РФ будут отставать от развивающихся стран, но будут чуть выше стран с уже развитой экономикой.

По их прогнозам, в 2018 году российская экономика вырастет всего на 1,6%, а в 2019-м, наоборот, замедлит рост до 1,5% (ранее ВБ прогнозировал рост на 1,8% в 2019 году). В 2020-м темпы сохранятся на уровне 2019-го — 1,8%, а затем снизятся до 1,3% из-за неблагоприятной демографической ситуации. Постепенное восстановление начнется лишь в 2023 году. Причем довольно медленными темпами — в среднем по 0,2% в год. Только спустя пять лет трудовые ресурсы России стабилизируются, а такие факторы, как пенсионная реформа, приток мигрантов, увеличение инвестиций и ускорение роста производительности, будут способствовать ускорению роста ВВП. «Ежегодный показатель в 3% будет достигнут только к 2028 году», — отмечают эксперты.

Отметим, что прогноз Минэкономразвития РФ существенно отличается от данных ВБ. Согласно их оценке, в 2018 году рост ВВП 1,8%, в 2019-м — 1,3%. Банк России ожидает роста экономики в 2018 году на 1,5-2%, в 2019-м — на 1,2-1,7%.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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НФХДЮЕР ПНЯРЮ ЩЙНМНЛХЙХ Б 2018 ЦНДС МЮ 1,5-2%, Б 2019-Л ≈ МЮ 1,2-1,7%.
РЮЙ написал 04.12.2018 22:10
БЕЯЭ ПНЯР Б ОПЕДЕКЮУ ЯРЮРХЯРХВЕЯЙНИ ОНЦПЕЬМНЯРХ, ЦЮКЕПМШИ ПЮА ОНУНФЕ МЮДНПБЮКЯЪ....
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