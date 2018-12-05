Кремль в растерянности - к чему привела коррупция?

На пару недель СМИ есть о чём поговорить. Проблемы которые рассматривались на саммите двадцатки в Аргентине вбивают в головы народа с той стороны, что наш президент чуть ли не стал главным на этой сходке. Поговорил с одним, другим, третьим лидерами, что рассматривается как позитив. Меня удивил снимок в интернете на весь экран Путина и Трампа. Последний задрав голову с суровой иронией смотрит на Путина, прищурив глаза, который стоит чуть ниже. Большой чиновник смотрит на подчинённого, который изволил нашкодить. Путин же с добродушным и милым лицом собрался помириться с большим чиновником, но не успел сориентироваться на более независимый вид. Трамп как петух смотрит на поверженного соперника. Снимок действительно комичный. Думаю, что после такой встречи В.Путин потерял несколько лет жизни. Наверняка в груди клокотала энергия и пыталась выбраться наружу, но он сдержал себя, что заслуживает уважение. Это секундное уважение и снова возвращаешься в действительность. Прошло несколько часов и этот снимок уже найти не удалось.

Эксперты говорят, что Путин сломался, но сломался много раньше, когда согласился принять Пенсионную реформу, навязанную МВФ. Если президент проигнорирует эту реформу, то рейтинговые агентства понизят наши показатели до мусорных. Однако от этого авторитет президента внутри страны не увеличился. Наоборот он падает и уже никогда не будет расти. Яков Кедми усмотрел ломку гораздо раньше, когда Украина задержала наш рыболовецкий корабль. Капитан до сих пор под стражей на Украине. Попробовали бы задержать американский корабль. Если бы в то время была применена силовая операция, то керченской провокации бы не случилось и Трамп бы к Путину относился совсем по другому. Вернуть потерянный авторитет в нынешней обстановке не удастся даже если вернуть корабль и капитана с оружием в руках. После драки кулаками не машут. Возможно Путин подумал, что вступится Америка. Ей это ни к чему и на такие мелочи она никогда размениваться не будут. Сейчас есть возможность восстановить авторитет не президента а России если В.Путин подаст в отставку. А новый будет шевелить мозгами и закроет вывод миллиардов за рубеж. На такие средства, которые выводятся за бугор нам не надо никаких иностранных инвестиций. Тогда и Трамп немного поостынет.

Читатель, граждане России, вы отдаёте себе отчёт в том куда наша власть ведёт страну. На границе Ельцина, Путина коммунисты рассказывали народу, что в стране появились бездомные дети и главное безграмотные. В стране где раньше было самое большое количество библиотек, где печаталось самое большое количество художественной и детской настоящей литературы, где школьным образованием были обеспечены все без исключения. Попробовали бы кто - то из родителей не отдать ребёнка в школу. Отдел народного образования родителей бы не оставил в покое. Сегодня это обыденное дело и им никто не занимается. Если удастся таким детям вырасти, то метлу и лопату они смогут держать. Такая работа ещё будет востребована. На сегодняшний день в стране около 5 миллионов бездомных детей. А Голикова говорит, что рабочих мест больше чем безработных. А кто вырастет из брошенных детей? Многие не доживут, большинство пополнят тюрьмы. В советское время в тюрьмах зеки работали, обеспечивая себя и немного откладывалось на освобождение. Сегодня большая часть заключённых бьёт баклуши. Их никто не заставляет работать, да и работы якобы для них нет. Г.Бовт говорит, что в России принудительный труд запрещён. А обед дармоеда не запрещён? А сколько было трескотни от премьера, который говорил, что идёт сокращение детских домов. Якобы нет клиентов, а если появляются то их разбирает сердобольный народ. Он лгал или как? В двадцать первом веке миллионы беспризорных детей. Только за это власть надо гнать в три шеи.

И все-таки принятая реформа имеет негативные последствия не только для людей предпенсионного возраста, но и для детей. Депутаты пробивают закон, обязывающий детей содержать трудоспособных родителей, которые не смогли найти работу. А депутаты не задумались над таким вопросом. Большинство детей окончивших институты в России не могут устроиться на работу. Они не могут прокормить себя а не только родителей. Не хватает ещё того, чтобы дети отказывались от родителей и делали их бездомными. Такое бывает если семья не может поделить миллиарды. Гусев поделил миллиарды с женой? И таких тысячи. А нищему делить нечего и он никогда не бросит родителей. Чиновники и депутаты лишились разума. Страну превратили в отхожее место. Это не государство это сброд придурков и воров. Сколько же можно терпеть этот беспредел?

Смотрите что творится на востоке. Япония всё настойчивее требует возврата Курильских островов. Президент ранее допустил ошибку, согласившись осваивать острова совместно с японцами. Значит они уже одной ногой вступили на Курилы. Что стоит переставить и вторую. Тем более их поддерживает Д.Трамп. Уже идёт разговор и о части Сахалина. А там недалеко и до Сибири. Если до этого дойдёт дело, то не известно как поведёт себя Китай. А вдруг договорятся поделить Сибирь. В нынешнем мире всё может произойти. Более того Китай нам не товарищ. Китайский коммунист никогда не будет дружить с лидерами государства неизвестно какого строя.

А что вытворяет Э.Набиуллина? Она отстаивает финансовый голодомор по требованию МВФ. Закупает тонны золота, иностранную валюту при почти ежедневном колебании рубля. Может кто - то из её окружения делает деньги на смене курса. И президента это устраивает, а народ нет. Как быть? Силуанов, Кудрин загоняют деньги к нашим врагам. Орешкин не возражает. Оказывается в России некуда вкладывать. У нас всё есть, поля распаханы, схемы цифрового оборудования для современных производств изготавливаем сами даже при отсутствии элементной базы. И все довольны. А может есть недовольные, но где их найти?

Смотрите, что пишет о нас экономист, профессор из США Пол Крейг Робертс. "У экономистов, которые задают тон в России, мозги промыты империализмом. И Западу для развала страны ничего делать не надо - эти, так называемые экономисты, сами, изнутри, сокрушат и разграбят Россию. Стоит только подождать". И Путин ждёт не принимает никаких мер. У всех есть запасные аэродромы, а что делать нам нищему и униженному народу? Своевременно лишиться действующего правительства. По моему мнению профессор допустил неточность. Он ведь не знал, что в России нет ни какого строя. Ни капитализма, ни классического империализма, который все ресурсы использует на развитии государства. Народ для империализма воспринимается в качестве рабов. На него никто не обращает внимание. Однако в России требование государства для руководства тоже не на первом месте. На первом карман небольшой группы воров, которые выводят миллиарды за кордон. Набиуллина сама заявила, что отток капитала увеличивается. Осталось дождаться когда выведут последний рубль.

После саммита двадцатки, который ничего не решил заговорили о том, что президенту России придётся расстаться с некоторыми территориями. А кто такой президент? Наёмный менеджер, за которого проголосовало меньшинство. Чтобы расстаться с территориями за которые погибло 27 миллионов человек он должен спросить народ. К сожалению у него никто не погиб. Отец вернулся с войны и мальчик Вова родился в 1952 году. А у меня в 1943 году погиб отец под Ленинградом. Путин пусть спросит меня и у миллионов родственников погибших за Курилы, Калининград. В вопросе раздачи территории Путин для народа никто.

Меня уважаемый человек упрекнул, что я в своих статьях затрагиваю несколько тем. Замечание принимаю, но я пишу не для того, чтобы рассмотреть определённый вопрос или тему. Я пишу о преступной власти, которая ведёт страну к развалу. Увеличивается смертность, страна теряет немногочисленный народ. И нет выхода. Шестого декабря Медведев будет размахивать руками и голосом школьного учителя будет рассказывать на телевидении об успехах в развитии экономики. А я буду искать в собственной квартире пятый угол от этой брехни.

Вот семья Норкиных на радио рассматривает семейные скандалы. Как обойти эту тему. На связи генерал Москалькова и кадровый сенатор Петренко с палубным аэродромом на голове. Речь идёт о скандалах родителей. Дума рассматривает закон о наказании виновных. По мнению сенатора если в результате ссоры человек получил лёгкие повреждения, то это будут рассматривать как административное нарушение, если тяжкие повреждения то уголовное. Звонили эксперты и простые люди, но никто не спросил о причинах скандалов. Даже не было намёка. А ведь скандалы происходят именно от нищеты. Что знают об этом главный правозащитник Москалькова и штатный сенатор Петренко? Им в голову даже не приходит такой вопрос. Поговорили и что дальше? А ничего. На фоне цен, зарплаты и пенсии будут снижаться, значит скандалы будут расти.

От чего в стране такой беспредел? Только от коррупции. Поэтому чиновники живут совершенно отдельно от народа и к ним невозможно попасть на приём. Охрана просто закрывают двери. Президент отменил прямую линию, планируемую на 20 декабря. Нечего сказать.