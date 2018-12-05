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Московский листок

Украина не получит патриарха

Опубликовано 05.12.2018 в разделе комментариев 0

украина церковь рпц
Украина не получит патриарха

Устав новой автокефальной церкви на Украине, который был утвержден на прошедшем 29 ноября синоде Константинопольского патриархата, не предполагает для нее наличие патриарха. Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Вести", текст документа официально не был опубликован после заседания синода, но в нем объявлено, что возглавит украинскую церковь митрополит, который по своему статусу ниже, чем патриарх. 

Издание приводит девять основных пунктов устава, из которых следует, что "говорить о независимости (автокефалии) новой структуры не приходится". "Скорее, речь идет о полном подчинении Константинополю", - подчеркивают "Вести". 

В частности, в уставе прописано, что "украинская церковь неразрывно связана с Константинопольским патриархатом, а через него - со всеми остальными церквями", а предстоящему Архиерейскому собору новой церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Константинопольским патриархом, а тот "сообщит собору необходимое".

***

Конечно, следует еще обождать и получить какие-то официальные пояснения, но в целом все укладывается в логику действий Фанара. Только что Варфоломей упразднил "русский экзархат" в Западной Европе - какая там автокефалия для какой-то Украины? 

Европейское православие перестает быть вселенским

А Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) даже не экзархат, а самостоятельная церковь, которая управляется не из Москвы или Стамбула, а из Киева! Всей и разницы, что во главе ее стоит не патриарх, а митрополит.

Так что выгадали?

А.Б.



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