ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ: КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО

Коль приближаются большие перемены и Великая встряска, мы обязаны думать на перспективу. Хорошо, нынешняя власть потерпела крах, ее теперешнюю команду сместили прозападные заговорщики. Но нам удалось их смести. Что нам делать? Как наша Футуроссия продолжит борьбу?

Предлагаю отвлечься от пустой сирийско-украинской «жвачки» и поразмыслить.

МАРТЫШКИН БИЗНЕС…

Максима Калашникова всегда смешили мартышкины усилия нынешнего Кремля. То он заполошно кидается спасать науку и образование. Впрочем, всегда – с провальным итогом. Завалив сие, власть кидается решать проблемы переработки мусора и раздельного сбора отходов, становясь в тупик перед проблемой: а что делать с разрастающимися свалками, тактично именуемыми «полигонами». И туи провалившись, власть кидается решать вопросы новой инфраструктуры или деградирующей городской среды. И тут провалившись, вдруг замечает бедствия малого и среднего бизнеса. А тут еще нависает проблема сокращения оборонного заказа. Как загрузить ВПК?…

При этом Кремль упорно сохраняет открытость экономики настежь, на чем свет стоит, клянет протекционизм и с настойчивостью умалишенного сохраняет (со времен Ельцина) либеральный монетаризм. Мне эти «чудаки» напоминают недотеп, которые зимой выбили стекла в своем доме. И теперь судорожно придумывают: а как в вымороженной квартире обогреть замерзающих детей? Как сделать так, чтобы наполненная ванна не покрывалась льдом? И что бы такое предпринять, чтобы при этом фикус и кактус на подоконнике цвели?

В отличие от этих граждан мы, приверженцы Великой Футуроссии, отлично знаем, что есть ключевая задача – вызвать бурный рост производства в стране. Производства везде – на заводах, в лабораториях, в передовых агробиотех-хозяйствах. Чтобы в стране как можно больше производилось своего, от макарон и колбасы – до микросхем и роботов. Включая и воздушные корабли, и, скажем, футуристические подводные танкеры с ядерными двигателями. Вся страна должна упорно и прилежно работать, выпуская как можно больше КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ. То есть, не «встраиваться в глобальные производственные цепочки» (идефикс Кремля), а у себя иметь такие полные циклы. Или как можно более полные.

Ибо если у тебя в стране кипуче живет-растет производство во всех смыслах, то предприятия сами проявят жадный спрос на образованных, квалифицированных людей. Они сами договорятся с вузами и даже школами, сами начнут выплачивать стипендии и открывать профтехучилища. Компании сами примутся договариваться с исследователями, ища новых технологий и решения конкретных (а не придуманных Чубайсом) проблем своих фабрик и комбинатов. Они сами организуют прием мусора, его сортировку и переработку, начнут платить тем, кто приносит вторсырье. Ибо отходы – это ценнейшие источники металлов, химических соединений и энергии для производства. И не нужно будет чиновного подстегивания. Ибо ту же медь или свинец гораздо выгоднее добывать из мусора, нежели на Удокане с его марсианской стужей и огромными расстояниями до индустриальных центров.

Процветающие предприятия сами начнут приводить в порядок свои города и селения, наделяя их отличной жизненной средой. Ибо иначе им будет трудно работать. А налоги от процветающего производства наполнят бюджеты, спасая медицину и образование. Обильные зарплаты рабочих да инженеров принесут процветание торговле, туризму, сфере досуга. Начнет расти производство потребительских товаров. Люди примутся покупать дома и квартиры, давая работу строителям. Развиваясь, материальное и научное производство само подскажет, куда тянуть новые дороги, где строить мосты и транспортные узлы, где рыть каналы и оборудовать гавани, водные и воздушные. Процветающее производство – это жизнь транспортной отрасли тоже, разрази Максима Калашникова гром!

Все проблемы, что терзают РФ сегодня, сводятся лишь к одной ключевой, главной проблеме: неразвития производства, реального сектора. К тому, что мы слишком многое покупаем за границей в обмен на добываемое сырье. Но нынешняя власть делает все, чтобы в РФ не развивалось бурно ПРОИЗВОДСТВО. Нам внушают, что мы не можем, не справимся, все равно русские – криворукие, и что бы они не производили, получится дорого и скверного качества (почти цитируя известного вроде экономиста Марка Урнова, ныне – эксперта Комитета гражданских инициатив под управлением А.Кудрина. Будущего премьер-министра РФ).

Потому задача НАШЕЙ власти (если мы всерьез поведем Холодную войну) – обеспечение роста производства по всевозможным направлениям. Футуромосковия, начиная превращение в Сверхновую Россию, должна стать страной тружеников-производственников, а не дебиловатых городских люмпенов. Острова потенциального роста, отнюдь не придуманные андроидами в Москве, имеются – это успешно развившиеся даже в адских условиях РФ промышленные компании. Они делают лазерные станки, тракторы и комбайны, обувь и автокраны, прицепы и грузовики – примеров достаточно. Каждый из этих «очагов сопротивления» в силах развернуться в хорошую национальную корпорацию – была бы только вменяемая политика государства и те же формы поддержки, что обыденны для китайских или европейских промышленников.

НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ

Для зарождения жизни, как известно, нужны тепло (энергия) и вода. Нет сих факторов – нет жизни. Точно так же дело обстоит с развитием промышленности в молодой стране. Или в стране, подвергшейся тяжкому разгрому. Как в нашем случае.

Еще никому не удавалось уйти от участи аграрного или сырьевого придатка развитых стран-господ, распахивая экономику настежь. Всегда и везде успешные нации начинали с экономического национализма – протекционизма. Нет, он не закрывал внутренние рынки от импорта. Просто привозные товары облагались такими пошлинами, что выгоднее было производить их внутри страны, а не закупать их вне ее. И тогда и собственные предприниматели (а то и государство) ставило в стране нужные заводы и фабрики, и иностранные инвесторы. Так делали еще недавно японцы, юго-корейцы и китайцы. Хочешь зарабатывать и не платить пошлины? Завози к нам технологии – делай все у нас дома. Давай работу нашим гражданам. Богатые, если хотят, купят импорт. Да, дорого. А основная масса народу будет брать отечественное, и деньги народа вольются в развитие его же страны. В точности так поднимали свои державы британцы и американцы, немцы и французы. Вот когда национальная индустрия накачает мышцы – тогда и открываться можно, ввозные пошлины понижая. А до того – ни-ни! Какой же болван того новичка, что только пришел в секцию бокса, сразу же бросает на ринг с матерыми бойцами, обладателями чемпионских поясов? Сперва новичка готовят, тренируют.

Наша Футуромосковия, покончив с нынешним кремлевским сумасшествием, введет экономический национализм – протекционизм. Итак, никакого железного занавеса. Просто мы вводим крайне высокие пошлины на вывоз из страны необработанного сырья. Они будут понижаться по мере глубины переработки оного. Они еще останутся довольно высокими на горюче-смазочные материалы, но зато будут почти нулевыми при вывозе отсюда полимерных изделий, машин и электроники. Вводится железный принцип: «Внутренний рынок – такое же национальное богатство, как и недра страны». Не хочешь платить высоких пошлин? Занимайся производством КОНЕЧНОЙ продукции. Не будет у нас охреневших нефтегазовых, зерновых, лесных королей. Хотите жить? Превращайтесь из сырьевиков в индустриалов. Делайте автомашины «Волга» такими же по качеству, как «БМВ». Создавайте совершенно новые машины. В общим, творите и дерзайте. Никто вам больше жировать на вывозе сырья не даст.

По башке получат тем самым не только олигархи, но и тот массовый люмпен, что мечтает отобрать сырьевые доходы у богатых и «правильно поделить». Нет уж, извольте работать и развиваться, как люди, а не как сырьевые Митрофаны. Холявы больше не будет. Ни для кого. Всем – работать. Хочешь хорошо потреблять? Делай хорошую продукцию.

По тому же принципу ведем и политику ввоза в страну. Итак, самые низкие пошлины – на поставки сюда сырья, особенно того, коего не хватает в самой Футуромосковии. Скажем, на олово, уран, бокситы, «редкие земли». Пока не хватает своих средств производства, не облагаем пошлинами импорт оборудования. (Но начинаем требовать локализации его производства у нас). Как только страна освоит собственное производство оборудования – начнут повышаться пошлины и на импортные аналоги.

Таможенные платежи на готовые зарубежные изделия в любом случае будут выше, чем на комплектующие для них (в нынешней РФ часто дело обстоит наоборот). Задача одна: обеспечить максимум рабочих мест для своих.

Ну, а параллельно – дабы не скучать без дела – мы обеспечиваем национальному производителю то, чего он был начисто лишен в РФ под властью существ с раздвоением сознания. То есть, кредиты под такие же низкие проценты, как и в США, Китае или Европе. Такие же субсидии государства и налоговые льготы, какие имеют иностранцы, что вкладывают прибыли в собственные предприятия или осваивают новые технологии. Нам плевать на вопли либеральных или левых догматиков – субсидии в этих условиях будут получать и государственные, и частные, и коллективно-собственнические предприятия. Лишь бы толк от них был. Для этого потребуется жесткая власть, чтобы давить сопротивление сырьевиков и городских люмпенов-трутней? Да будет так. Ибо всякая власть индустриализаторов и прогрессоров по определению найдет опору в местном самоуправлении. Каковое очень быстро учит граждан думать и отвечать за свои поступки, крайне скоро приводит к пониманию простой истины: «Чем больше успешно работающих предприятий у тебя в городе (в районе) – тем лучше ты живешь».

Мы равнодушны к воплям о том, что отечественная промышленность получает «тепличные условия». Мы всего лишь УРАВНИВАЕМ условия конкуренции наших индустриалов с иностранными промышленниками. В оффшоры теперь деньги не выведешь – следим зорко и наказываем строго. Да и невыгодно теперь держать деньги в заморских «налоговых убежищах». Опасно. Запад и там может все отнять. Куда выгоднее вернуть средства домой – ибо теперь в стране есть рентабельность производства. Есть норма прибыли, маржа. Государство зорко следит за тарифами естественных монополий, переводя их на особое положение. Вы – никакие не акционерные общества, а системы жизнеобеспечения. Никаких затрат на инвестиции, заложенных в тарифы! Все инвестиции – по плану и за счет государства. Дешевые кредиты не утекают за границу, на ненужный импорт, ибо это пресекается с помощью покровительственных таможенных пошлин.

Вот оно, наше главное оружие в борьбе за свое будущее. За победу в противостоянии с Западом. Ядерную войну он не начнет, оставим эти бредни спятившим. А мы станем промышленной нацией, причем довольно эгалитарной. Уйдем от смерти. И мужчины наши снова станут мужчинами, обретя смысл в жизни и пути самореализации. А значит, и семьи станут крепче, и детей больше народится. Решив главную задачу, мы и со всем остальным справимся. Будут нам и наука, и образование, и медицина высшего уровня. И суды человеческие, и правоохранители. Ибо лишь со своим производством мы – люди, а без него – всего лишь голые порочные обезьяны. Рывок к звездолетам начинается с самого элементарного – с возрождения отечественного производства…

(Продолжение следует)

Начало:

Полюс должен притягивать других

Футуромосковия в осаде