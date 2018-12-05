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Московский листок

Анатолий Баранов: все дело в напряженности, которую создает Украина

Опубликовано 05.12.2018 в разделе комментариев 2

украина война киев
Анатолий Баранов: все дело в напряженности, которую создает Украина

Дал комментарий "Свободной прессе".

«Кремлевский мост» за три миллиарда фунтов «потопил» украинскую экспортную торговлю. Об этом в британской газете The Times пишет некий Мэтью Кэмпбелл, который лично проехал по мосту (кстати, нарушив сразу два украинских запрета: на въезд в Крым со стороны России и введенный после керченского инцидента тотальный запрет на въезд всех иностранцев в Крым).

Тем не менее, автор остается верен вектору западной пропаганды: мост построен только для того, чтобы создать еще больше проблем Украине.

— Мост является помехой для прохождения гражданских судов только в плане досмотра, что отнимает время, — утверждает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. — Но досмотр не является обязательным атрибутом прохода под мостом — все дело в напряженности, которую создает Украина, вплоть до угрозы терактов и диверсий. А сам по себе проход под мостом не проблема.

У Украины есть один военный корабль условно океанской зоны — «Гетман Сагайдачный». Что касается торгового флота, то корабли океанской зоны Украине не нужны, однако большие сухогрузы, обычно под панамским флагом, принадлежат некоторым украинским компаниям. Но это, конечно, никак не океанский флот.

— А как насчет его высоты? Кэмпбелл считает, что он слишком низкий, и многие суда не могут под ним пройти. А что, у Украины такие большие суда?

— Большие океанские суда не могут входить в Азовское море не из-за моста, а в силу мелководности этого самого мелкого на планете моря. А суда типа река-море с низкой осадкой проходят свободно.

— Для чего Киев сам провоцирует ответные удары по собственной торговле? Почему нельзя просто работать по правилам, тогда не было бы никакой блокады и убытков для торговли…

— Для официального Киева его внешняя торговля вполне безразлична, иначе он не вел бы себя так со своим основным торговым партнером. Эта политика носит совершенно неэкономический характер.

— Допустим, если бы моста не было, это как-то изменило бы поведение Киева? Меньше было бы провокаций?

— Мост, конечно, только повод, причем глупый. Если Киев считает Крым своим, то радовались бы подарку за 5 миллиардов долларов. Ведь разговоры про необходимость моста велись задолго до 2014, еще Лужков предлагал проект, но у Украины не было денег для своей доли. А сейчас все сделано за счет РФ. В чем же причина недовольства?

— По мнению британского журналиста, мост построен только для того, чтобы создать еще больше проблем Украине. Западная пропаганда демонизирует мост с подачи Киева? Ей какое до него дело?

— Это просто глупость. Зачем это комментировать? Россия потратила миллиарды, чтобы насолить Украине? Думаю, британским журналистам не помешал бы в университете курс экономической географии. Хотя если британский читатель ест такую «лапшу», отчего ж ему ее и не скармливать? Кстати, Путин родился по заданию КГБ, не знали?



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Чукча написал 05.12.2018 11:30
Пробирки давно стали инструментом внешней политики "мировой машины по отмыванию денег" и ее хозяев. Хорошо еще, что не догадываются о планах России по захвату Австралии и Португалии.
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(без названия)
доктор+ написал 05.12.2018 10:36
Товарищ Баранов! Путен, как известно, родился от непорочного зачатия и только по какому-то недоразумению был наречен Путеным, а не Шоломовым - по имени мамы-еврейки. О роли таких мам можно почитать у Г.Климова, если че.
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