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Московский листок

"Черная метка" для учителя

Опубликовано 05.12.2018 в разделе комментариев 4

школа выборы собянин учитель
"Черная метка" для учителя

Источник: Столичное Образование Журнал

Используя новые технологии - облачные системы, Департамент образования Москвы фактически ввел «чёрную метку» для московских педагогов. Отметка «не рекомендован» проставляется директором в кадровой системе ДОгМ напротив фамилии "неблагонадежного"педагога в момент его увольнения. Директор обязан её поставить в случае увольнения учителя «по статье», но также она ставится и по усмотрению работодателя в случае увольнения по собственному желанию. Педагог, получивший «чёрную метку», не может устроиться на работу ни в одно образовательное учреждение столицы, подведомственное Департаменту.
Департамент образования Москвы поступил хитро: эта отметка носит "как бы" рекомендательный характер. Но в действительности за прием на работу педагога с «чёрной меткой» директора ожидают санкции, а сама метка снимается только по решению комиссии Департамента. Это несправедливо и нечестно, поскольку увольнение "по статье" и так отражено в трудовой книжке, а при увольнении "по собственному желанию" работник не должен иметь никаких препятствий для трудоустройства.

Ни один директор школы не даст письменного подтверждения претенденту на должность, что он не принимает его из-за отметки «не рекомендован». В итоге, мы имеем ситуацию вне правового поля: нельзя обжаловать в суде то, чего не существует. Собрать подтверждения того, что педагога не принимают на работу именно из-за "чёрной метки" крайне сложно — обычно это не озвучивают вслух. Без этого настоящая причина отказа при трудоустройстве ("черная метка") будет считаться вашим домыслом. Работодатель может придумать любой предлог, чтобы обосновать свое нежелание принять вас на работу.

«Чёрная метка» - это "Дамоклов меч" над головой каждого педагога !
Это средство отсева из системы образования Москвы учителей, готовых отстаивать свои права !
Это дискриминирующая отметка, которая позволяет администрации школ сводить счеты с педагогами в случае личных конфликтов !

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

То, что вы сейчас прочитали - это не плод фантазии журналистов, а результат расследования московских учителей. Есть в Москве профсоюз «Учитель», который обнародовал сведения о том, что ещё два года назад московский Департамент образования, возглавляемый Исааком Калиной, организовал ресурс - «облачный реестр кадров». В этом реестре есть графа, в которой, при увольнении учителя, директор школы ставит «Да» или «Нет». Если поставили «Да», то с последующим трудоустройством проблем не будет. Если поставили «Нет», то этот педагог в московской системе образования работу не получит. Слово «Нет» означает, что на карьере учителя поставлен крест. Трудно поверить, что это происходит в наше время и не где-нибудь, а в системе лучшего (как утверждают чиновники ДОгМ) столичного образования.

История с "чёрными метками" наводит на грустные мысли. Получается, что при желании, любой директор московской школы может пустить "под откос" карьеру педагога с активной жизненной позицией. Неужели сегодня в школе востребованы не творцы, а послушные и способные прогнуться под любого начальника исполнители ? Но чему могут научить школьников такие учителя? Какого гражданина они смогут воспитать ?
Этот беспредел будет продолжаться до тех пор, пока Департамент образования будет возглавлять Исаак Калина, которому самому пора ставить метку - чиновник-коррупционер ! Без права трудоустройства в государственные управленческие структуры.

Cопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий сообщил редакции журнала "Столичное образование" о том, что отправлен депутатский запрос на имя руководителя Департамента образования города Москвы И.И.Калины о "чёрных метках". Предполагаем, что ответа ждать бесполезно. Как правило, руководитель ДОгМ игнорирует и родительские обращения, и депутатские запросы, Исаак Калина признает только одного руководителя - Сергея Собянина. 
Знает ли мэр Москвы об этом беспределе - большой вопрос.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Чукча написал 05.12.2018 10:49
Тайный клуб директоров?
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(без названия)
доктор+ написал 05.12.2018 10:45
Кстати... буквально последние случаи, связанных с так называемыми учителями.
.
1. Хабаровская учительница обвинила в пропаганде нацизма школьницу, пришедшую со значком Навального - Подробнее: https://www.newsru.com/russia/04dec2018/schule.html
.
2. Петербургскому школьнику угрожают психбольницей и прокуратурой за создание "профсоюза учеников" - Подробнее: https://www.newsru.com/russia/04dec2018/profsouz.html
.
Зуб даю, что у этих и им подобных "учителей", как и у всех прочих "учителей", которые обслуживают путлеровские ЛОХОТРОНЫ, будет метка "ЖА" с тремя восклицательными знаками.
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(без названия)
Рустем написал 05.12.2018 10:40
Будь я учителем в Москве, я бы немедленно уволился. Тем самым послав черную метку департаменту образования Москвы.
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(без названия)
Schlosser написал 05.12.2018 10:37
Таки Собянин, думаю, не только знает, но и приветствует подобные инициативы своих чиновников.
Народ, по его мнению, надо держать в узде.
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