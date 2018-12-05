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Московский листок

Парковка в центре Москвы станет платной даже по воскресеньям

Опубликовано 05.12.2018 в разделе комментариев 0

Парковка в центре Москвы станет платной даже по воскресеньям

Парковки на 237 центральных улицах Москвы с 15 декабря станут платными по воскресеньям, сообщает Интерфакс со ссылкой на приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Согласно документу, платными по воскресеньям станут парковочные места на улице Арбат, на Арбатской площади, Новинском бульваре, Арбатском переулке, части Большой Никитской улицы и других.

В Басманном районе по воскресеньям нужно будет платить за парковку, в частности, на улицах Покровка и Маросейка, части Мясницкой, в Дорогомилово - на Украинском бульваре и набережной Тараса Шевченко, в Замоскворечье - на улицах Пятницкой и Балчуг, нечетной стороне Большой Ордынки, части Мясницкой улицы. В Красносельском районе "парковочные каникулы" отменены в ряде мест на улице Большая и Малая Лубянка, Сретенском бульваре, Тургеневской площади, в Мещанском районе - на нечетной стороне Неглинной улицы, Рождественском бульваре, Трубной площади.

В Пресненском районе, в частности, станут платными улицы Красная Пресня, Мантулинская, Садово-Кудринская, нечетная сторона 2-й Брестской улицы, Малая Бронная, часть Большой Бронной и Большой Садовой, Большой Патриарший переулок. В Тверском районе будут платными парковки на Садовой Каретной, Садовой Самотечной, Садовой Триумфальной улицах, Театральной площади, 1-й Брестской, 2-й, 3-й и 4-й Тверских-Ямских улицах, Лубянской и Новой площадях, Каретном ряду, Малой Дмитровке, Охотном ряду, Петровке. В Хамовниках платными для парковки будут улицы Остоженка, Льва Толстого, Пречистенка, Серафимовича, часть Комсомольского проспекта. В районе Якиманка - Берсеневская и Софийская набережные, четная сторона Большой Ордынки.

Напомним, с 2016 года в Москве действовали "парковочные каникулы" по нерабочим праздничным дням, воскресеньям и по субботам, следующим за праздничным или выходным днем.

Накануне столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Уже с 15 декабря парковочный тариф в 380 руб/час начнет действовать с 9:00 до 21:00 в районах Москва-Сити, Патриарших прудов, Арбата, на Тверской, улицах Петровке, Неглинной и в Романовом переулке. На этих улицах до сих пор действовал самый высокий тариф 200 руб/час, то есть подорожание составило 90%.

Тарифы вырастут и на других улицах. Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 руб/час - это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 руб/час.

Кроме того, ужесточаются правила парковки: с 15 декабря бесплатно можно будет стоять только пять минут, а не 15, как раньше.

 



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