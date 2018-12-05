За девять месяцев года россиян стало на 173,4 тыс. меньше

Убыль населения России за 9 месяцев 2018 года составила 173,4 тыс. человек, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе выступления в Совете Федерации.

"За 9 месяцев 2018 года рождаемость не превысила 11 на тысячу населения. Это ожидаемая ситуация, связанная с демографическими последствиями 90-х годов, а смертность составила 12,6 на тысячу населения. В результате убыль населения составила 173,4 тыс. человек (-1,6 на тысячу населения)", - цитирует вице-премьера RNS.

По ее словам, темпы снижения смертности недостаточны для обеспечения естественного прироста населения страны.