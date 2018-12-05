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Московский листок

Аэропорт Жуковский имени Лопе де Веги

Опубликовано 05.12.2018 автором в разделе комментариев 3

путин выборы кремль

"Аэропорт Шереметьево получит имя Пушкина, Домодедово - Ломоносова... стесняюсь спросить, в чью честь назовут аэропорт Жуковский?" - Задает вопрос Михаил Делягин, и, видимо, улыбается в процессе вопроса. Я знаю эту улыбку, в ней смесь глубого презрения в сочетании с искренней жалостью к слабоумному.

"Один аэропорт надо обязательно назвать именем Лопе де Веги", - это мой ответ. Без особой реакции со стороны просвещенной публики. Просвещенная публика редко помнит то, что было до 1993 года - снега, татаро-монголы, колхозы, где пытали голодомором... Ленин и Сталин, репрессирующие Солженицына...

Вот в одном таком колхозе, в перерыве между голодоморами, идет собрание. В повестке дня вопрос - как назвать колхоз? "Путь к развалу" и "20 лет без урожая" по понятной причине не прошли.

Встает дед Митрич и предлагает назвать колхоз "Еб твою мать!"

Предложение не проходит.

Снова встает Митрич и предлагает назвать колхоз именем Лопе де Веги.

- Почему, Митрич?!

- А уж больно на "еб твою мать" похоже!

Но кто ж помнит старые анекдоты? Хотя, если подумать, самое яркое проявление устного народного и антинародного творчества второй половины ХХ века.

Вот вчерась ездил в Малоярославец, Калужской области, если кто не знает. Долго и нудно двигался по родным говнищам, и только на границе Московской области понял - я ж ехал в основном по Новой Москве, граница которой почитай и упирается в Калужскую область. А почему ж она носит такое архаичное название? Давно просится Новое Подмосковье! И дальше его продолжать можно, хоть за Урал. Новые Воробьевы горы...

А ежели так же продолжать Москву в западном направлении, что, по моему, куда перспективней, то Новое Подмосковье сможет начинаться в Смоленской области. А дальше - Белоруссия, Польша... В общем как раз до Испании. И чем вам тогда не нравится имя Лопе де Веги?

Но я отвлекся.

Мне нравится, что имя царского сатрапа и крепостника Шереметьева сменится на имя свободолюбивого Пушкина, впрочем, тоже имевшего (в разных смыслах)  крепостных и бывшего чиновником по особым поручениям, а позже камер-юнкером на царской службе... А почему не Дантеса? Ведь попал-то он! А позже был многажды депутатом прогрессивных органов республиканской Франции и даже депутатом Учредительного собрания. Пожизненный сенатор, командор ордена Почетного легиона. Кстати, есть сведения, что работал на русскую разведку, как Путин... А Пушкин? Кто такой Пушкин? "Выпьем с горя, где же кружка..."

Или вот Домодедово. Аэродром частный, принадлежит господину Каменщику. А с какой стати кто-то каким-то опросом решил переименовывать частную собственность? А может, у него на сей счет свое мнение имеется? Допустим, назвать свой аэропорт именем любимой тещи. 

Нет, давайте аэропорт господина Каменщика назовем именем Ломоносова. Нам так хочется. Хотя сам Ломоносов, как известно, прибыл в Москву из Холмогор гужевым транспортом, а не по воздуху. И никакого отношения к воздухоплаванию впоследствии не имел. И хотя и был по обычаю того времени крепостником и царским сатрапом, но деревней Елгозино, не территории которой в 1954 году Совет Министров СССР решил строить аэропорт, не владел и даже навряд ли знал, где таковая находится.

Ломоносов написал оду в честь очередной годовщины со дня восшествия императрицы Елизаветы Петровны на престол, за что был награждён двумя тысячами рублей.

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.

Из чего исходя, предлагаю аэропорту Внуково дать имя Толибджона Курбанханова, сочинившего оду в честь Путина. Денег ему, кажись, не дали, так пусть хоть аэропорт будет...

Давайте вместе вспомним мы те годы 
Когда его не было - одни заботы. 
Страна в кризисе, народ страдал 
и в это время бог его послал. 
Заметили, когда он пришел во власть 
В начале века и на тысячелетия. 
Он божий посланник и он многое даст. 
С приходом его во всем улучшения... 

Нет, положительно нужно назвать Внуково в честь певца Курбанханова! Тем более, что именно там базируется президентский авиаотряд, именно оттуда стартует президентский борт "Россия-1". "Россия-2"тоже оттудова...

Хотя, может быть, Внуково держат под имя Путина? Так маловато будет. Именем Путина, святым для каждого дорогого россиянина, следует называть не меньше, чем космодром. Ну или Москву переименовать...



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
В.И.Ж. написал 05.12.2018 13:08
Даже подслеповатым старушачьим глазом ясно видно, что вся эта ерунда затевалась чтобы назвать аэропорт в Мурманске (Романовске на Муроме, или как-то так) именем Николая II. А все остальное - побочные эффекты, иногда забавные, как например на Алтае.
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(без названия)
Шурка пораскинул мозгами написал 05.12.2018 12:47
Это Вы про Бельгию и плачущую Могерини?
Террористов надо уничтожать!
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поц чему Баранов
такой не демократ?! написал 05.12.2018 12:42
Сам, пользуясь своим рыдакторским положением, матерится, а нам не дает? DDDDDDDD
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