Россияне задолжали банкам рекордную сумму

Совокупный долг россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума, говорится в докладе Всемирного банка об экономике России. Предыдущее максимальное значение этого показателя было зафиксировано в конце 2014 года.

"Рост кредитования населения за тот же период (первые девять месяцев 2018 года) составил 22,5%. Этот рост был в основном обусловлен ростом необеспеченных кредитов и ипотеки, при этом совокупный объём долга домохозяйств находится на исторически высоком уровне", - цитирует доклад РИА Новости.

Эксперты отмечают, что долги населения по валютным кредитам в России почти исчезли. В настоящее время доля рублевых кредитов составляет 99,3%. 42,5% от общей задолженности приходится на ипотечные кредиты.

“Действительно, мы отмечаем рекордный показатель по долговой нагрузке населения, конечно, есть риски, связанные с необеспеченным кредитованием, с ипотечными кредитами. И ЦБ это хорошо известно, он начинает ужесточать требования по необеспеченным кредитам и планирует дальше ужесточать требования к ипотечным кредитам”, — сказал журналистам аналитик Всемирного банка Апурва Санги, комментируя доклад.