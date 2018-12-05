Российских водителей начнут штрафовать за превышение скорости до 20 км/ч

В России в ближайшее время могут ввести штрафы за превышение скорости менее чем на 20 км/ч¸ заявил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. "Мы вопрос, связанный с пересмотром порога 20 км/ч, ставили на госкомиссии по безопасности дорожного движения. Считаем, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что он прямо зависит от количества погибших на улично-дорожной сети. Надеемся, коллеги нас поддержат, какое-то решение по этому поводу будет принято", - цитирует чиновника Autonews.ru.

По его словам, сейчас многие российские водители ездят с превышением на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует. При этом у современных камер, установленных на дорогах Москвы, допущение по контролю скорости — до 3 км/ч. Также Ликсутов привел в пример европейские города, где неадминистрируемый порог составляет 2, 3 или 5 км/ч.

Автором инициативы о нештрафуемом пороге в +20 км/ч является депутат Вячеслав Лысаков. Принятые поправки в законодательство он несколько лет назад смог мотивировать многочисленными ошибками, которые допускали камеры фотофиксации, что, в свою очередь, приводило к необоснованным штрафам.