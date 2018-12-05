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Московский листок

СК прекратил уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Опубликовано 05.12.2018 в разделе комментариев 2

СК прекратил уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова, обвиняемых в растрате более 58 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Вяткину.

"Документ о прекращении уголовного дела существует, подписан уполномоченным органом и всем обвиняемым в ближайшее время будет направлен по почте", — отметила адвокат.

Напомним, уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора возбудили в октябре 2017 года. Всего по делу проходили 14 человек. По версии следствия, в течение пяти лет они получали зарплату людей, которые были приняты на работу, но фактически не работали. Первоначально их обвиняли в мошенничестве, но затем обвинение переквалифицировали на растрату. Сообщалось, что Вадиму Ампелонскому вменяли два эпизода растраты на шесть миллионов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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ОПГ ФСБ ВЗРЫВАЕТ РОССИЮ
Валик1 написал 05.12.2018 14:26
Преступное сообщество коммерсантов во главе президента Российской Федерации и Федеральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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ну подумаешь,
гроши написал 05.12.2018 14:07
какие-то, 58 лям!
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