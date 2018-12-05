СК прекратил уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова, обвиняемых в растрате более 58 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Вяткину.

"Документ о прекращении уголовного дела существует, подписан уполномоченным органом и всем обвиняемым в ближайшее время будет направлен по почте", — отметила адвокат.

Напомним, уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора возбудили в октябре 2017 года. Всего по делу проходили 14 человек. По версии следствия, в течение пяти лет они получали зарплату людей, которые были приняты на работу, но фактически не работали. Первоначально их обвиняли в мошенничестве, но затем обвинение переквалифицировали на растрату. Сообщалось, что Вадиму Ампелонскому вменяли два эпизода растраты на шесть миллионов рублей.