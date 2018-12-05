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Московский листок

Екатеринбургские депутаты повысили мэру зарплату в два раза

Опубликовано 05.12.2018 в разделе комментариев 2

Екатеринбургские депутаты повысили мэру зарплату в два раза

Комиссия по местному самоуправлению думы Екатеринбурга одобрила повышение зарплаты мэру города Александру Высокинскому в два раза. На такую же долю увеличатся выплаты вице-мэрам (примерно до 200 тысяч рублей в месяц) и другим занимающим руководящие посты чиновникам. Как сообщает портал 66.ру, после принятия изменений чиновник будет получать около 6,6 млн в год. "Его оклад с ежемесячным поощрением составит 261 тысячи рублей в месяц и 3,1 млн рублей в год. Плюс 3,5 млн рублей надбавок за работу с гостайной и районный коэффициент", - отмечает издание.

Сам Высокинский объяснил резкий рост собственных доходов выравниванием зарплат городских чиновников до уровня областных. "Зарплаты подтягиваются до уровня зарплат в областном правительстве, до уровня зарплат в администрациях Тюмени и Челябинска", - цитирует мэра URA.ru. Высокинский подчеркнул, что двукратное повышение доходов чиновников повысит эффективность их работы и позволит сохранить в мэрии наиболее талантливые кадры.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Расейцы - маладцы!
Пэтриот написал 05.12.2018 15:52
)))
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Ой, спасибо, хорошо, положите на плиту...
С.П.Вдиван написал 05.12.2018 15:43
...или на комод
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