Льва Пономарева арестовали на 25 суток за пост в Facebook

Главу правозащитного движения "За права человека" Льва Пономарёва арестовали на 25 суток за пост Facebook с призывом выйти на несогласованную ацию в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".

Как сообщает "ОВД-Инфо", судья Дмитрий Гордеев признал Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Акция в поддержку фигурантов дел прошла 28 октября возле здания ФСБ на Лубянке в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже и Пензе. В Петербурге были задержаны около 40 человек, в Москве -около 10.

Напомним, десять фигурантов дела "Нового величия" обвиняются в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, обвиняемые планировали совершить госпереворот и захватить власть в стране. Главным источником показаний стал внедренный сотрудник Центра «Э» по борьбе с экстремизмом, который, по словам обвиняемых, сам написал устав организации, в котором экспертиза позже выявила "признаки пропаганды идеологии насилия".