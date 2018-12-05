В Москве дорожают коммунальные услуги

С 1 января 2019 года стоимость коммунальных услуг в столице повысится на 1,7%, а с 1 июля – еще на 4,8%, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного департамента экономической политики и развития.

Кроме того, утвержден новый тариф за содержание жилого помещения. "Он вырастет в среднем на 1 рубль 90 копеек. Рост взноса на капитальный ремонт будет чуть меньше и составит 1 рубль 19 копеек", - отметили в департаменте.

Кроме того, на 35 копеек подорожает льготный найм жилого помещения, на 2 рубля 11 копеек — фактический найм жилого помещения, на 1 рубль 38 копеек — коммерческий найм, а найм в жилищном фонде — на 2 рубля 82 копейки.

Отмечается, что в 2019 году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг. "Всего на цели социальной поддержки граждан в части оплаты ЖКУ в бюджете Москвы предусмотрено 46,6 млрд рублей", - заявили в пресс-службе.