Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Москве дорожают коммунальные услуги

Опубликовано 05.12.2018 в разделе комментариев 0

В Москве дорожают коммунальные услуги

С 1 января 2019 года стоимость коммунальных услуг в столице повысится на 1,7%, а с 1 июля – еще на 4,8%, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного департамента экономической политики и развития.

Кроме того, утвержден новый тариф за содержание жилого помещения. "Он вырастет в среднем на 1 рубль 90 копеек. Рост взноса на капитальный ремонт будет чуть меньше и составит 1 рубль 19 копеек", - отметили в департаменте.

Кроме того, на 35 копеек подорожает льготный найм жилого помещения, на 2 рубля 11 копеек — фактический найм жилого помещения, на 1 рубль 38 копеек — коммерческий найм, а найм в жилищном фонде — на 2 рубля 82 копейки.

Отмечается, что в 2019 году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг. "Всего на цели социальной поддержки граждан в части оплаты ЖКУ в бюджете Москвы предусмотрено 46,6 млрд рублей", - заявили в пресс-службе.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Аэропорт Жуковский имени Лопе де Веги
Аэропорт Жуковский имени Лопе де Веги
05.12.2018
Кудрина готовят на смену Путину?
Кудрина готовят на смену Путину?
05.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россия выплатит Pussy Riot 50 тысяч евро за путинскую "двушечку" (1)
В Москве дорожают коммунальные услуги (0)
Льва Пономарева арестовали на 25 суток за пост в Facebook (4)
Екатеринбургские депутаты повысили мэру зарплату в два раза (3)
СК прекратил уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского (2)
Российских водителей начнут штрафовать за превышение скорости до 20 км/ч (2)
Россияне задолжали банкам рекордную сумму (4)
Кудрина готовят на смену Путину? (9)
За девять месяцев года россиян стало на 173,4 тыс. меньше (7)
Парковка в центре Москвы станет платной даже по воскресеньям (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Либo пан, либo прoпал
Дарья Митина Дарья Митина: Пoучаствoвал
Дарья Митина Дарья Митина: Наша Бауманка зажигает!
Максим Калашников Максим Калашников: ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ (4): 4-Й КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА
Максим Калашников Максим Калашников: Эдуард Лимонов:Путин унизился перед ханом Трампом
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss