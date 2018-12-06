Кто Вы, Григорий Полуэктов?

Статьи Григория Полуэктова появились на сайте Форум.мск года три тому назад и с тех пор публикуются здесь регулярно. Они написаны простым языком, в основном в жанре комментариев, по принципу – что вижу или читаю, о том и пишу. По простоте и местами шероховатости изложения чувствовалось, что автор – обыкновенный человек «из глубинки», и эти статьи обращали на себя внимание читателей искренностью и своеобразием. И нередко в комментариях высказывали различные предположения – кто такой этот Полуэктов?

В некоторых статьях Григорий Полуэктов немного писал о себе. Так, он несколько раз упомянул, что проживает на станции Ночка – это Никольский район нашей, Пензенской области. Крайний северо-восточный угол региона – около 140 км от областного центра, где я живу, на железной дороге Рузаевка – Инза. Также он упоминал, что родился перед Великой Отечественной войной и что его отец погиб на фронте.

При этом у меня сложилось впечатление, что сам Григорий Полуэктов то ли свои публикации и комментарии под ними не читает, то ли читает, но почему-то на комментарии не отвечает. Впрочем, учитывая его возраст, это не удивительно.

Я заинтересовался этим человеком и решил съездить к нему, познакомиться и написать эту статью, чтобы все читатели знали, кто такой Григорий Полуэктов – автор Форум.мск.

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Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о сайте «Газета о газетах». Не слыхали о таком? Я тоже не слыхал, пока не решил поискать в Интернете информацию о публикациях Григория Полуэктова.

Итак, сайт «Газета о газетах» – это «цепной пес» нынешнего режима. Его основная задача – облаивать тех, кто выступает в Интернете против режима и попал в его поле зрения. Позволю себе высказать предположение, что делается это не бесплатно.

На его главной странице приведен так называемый «Рейтинг НЕдоверия» – список основных объектов его облаивания. На первом месте – Эхо Москвы, на почетном втором месте – Форум.мск, на третьем – Радио Свобода, и так далее. То есть облаиваются известные сайты – противники (можно считать, что враги) режима вне зависимости от их политической окраски.

Сам сайт «Газета о газетах» не заслуживал бы упоминания, если бы не заключение, к которому я пришел: если кому-то посвятили статью на этом сайте – значит, этот человек действительно противник (враг) нынешнего режима.

И наряду с гл. редактором А.Б. и другими постоянными авторами Форум.мск, сайт «Газета о газетах» посвятил статью и Григорию Полуэктову. Она называется:

Кто Вы Георгий Полуэктов на Форум.мск?

https://gazetaogazetah.ru/429.html

Совершенно ничего не зная о реальном Григории (а не Георгии!) Полуэктове, «разоблачитель» (точнее, «обливатель»), подписавшийся «sosedgeorg», характеризует его как: «таинственную личность, которая скрывается за именем умершего Героя Советского Союза Георгия Васильевича Полуэктова» [генерал-полковника артиллерии].

Не буду разбирать этот опус, констатирую, как факт – «Газета о газетах» по существу признает Григория Полуэктова противником (врагом) нынешнего режима и постоянным автором Форум.мск. Полагаю, что так оно и есть.

И название своей статьи я придумал в подражание заголовку этого опуса.

***

Итак, на ст. Ночка я выехал утром 1 ноября на своей машине вместе с товарищем – шофером-таксистом. Поскольку ехать надо было около 2 ч, по дороге заехали в Городище (это приблизительно на полпути), где встретились и поговорили по душам с другим нашим товарищем – майором Пестряковым, о котором я в свое время писал на Форум.мск:

Про арестованного депутата Зуева, бывшего летчика Пестрякова и организацию, именуемую КПРФ

http://forum-msk.org/material/region/10148916.html

Потом поехали на ст. Ночка. Следует отметить, что все дороги, по которым мы ехали (от Пензы до Городища по федеральной трассе М5, далее от Городища до Никольска и до ст. Ночка по местным дорогам), были во вполне приличном состоянии.

Мы не договаривались с Григорием Полуэктовым о встрече, т.к. у нас не было ни его телефона, ни адреса эл. почты, но были уверены, что легко найдем его, ведь Ночка – село небольшое, около 1,5 тыс. жителей. И действительно, первая же встретившаяся нам на улице в центре села местная жительница сказала, что живет недалеко от Полуэктовых, что с этой фамилией только одна семья в селе, и они переселенцы. Мы попросили ее показать дорогу и вместе доехали на нашей машине до дома Полуэктовых (точнее, половины дома).

Мы постучались, нам открыла хозяйка, жена Григория Полуэктова – Мария. Сам хозяин в этот момент был занят – кормил поросят (дело было около полудня), но скоро освободился. Мы познакомились, и у нас была обстоятельная, достаточно длинная беседа, в которой он рассказал о себе и о том, почему он пишет свои статьи.

Краткая биография. Полуэктов Григорий Павлович родился в 1941 г. в Томской области. Был младшим из 4 детей в крестьянской семье, которую в 1937 г. в рамках раскулачивания выселили из Алтайского края в Томскую область (хотя наемных работников у них не было). В 1942 г. его отца призвали в армию и в 1943 г. он погиб под Ленинградом.

Григорий окончил школу, отслужил три года в армии – хотя в армию его не хотели брать по состоянию здоровья, но он уговорил врача, что это ему нужно. После это поступил в Томский инженерно-строительный институт на механический факультет (специальность – автомобильный транспорт). По его окончании в 1967 г. был направлен (по распределению) на работу по специальности в ГАИ г. Ташкента. Проявил себя как хороший специалист, вскоре получил 3-комнатную квартиру. С женой вырастили двоих детей. Успешно продвигался по службе, в конце своей работы руководил автохозяйством центрального управления МВД Узбекистана. Ушел на пенсию в 1991 г., когда начался распад Советского Союза и разгул национализма.

Смог уехать из Ташкента только в 1999 г. Дело в том, что г-н Керимов, тогдашний президент Узбекистана, запретил прописку иногородних в Ташкенте. Это резко уменьшило число потенциальных покупателей и цену квартир. Продав свою 3-комнатную квартиру в Ташкенте, Григорий Полуэктов смог купить на вырученные деньги только полуразрушенные полдома на ст. Ночка, которые он потом 4 года понемногу ремонтировал, чтобы привести в приличный вид.

Григорий Полуэктов не имеет претензий к Советскому Союзу. Но имеет претензии, и очень большие, к постсоветской России и другим постсоветским республикам. За присвоение правящими верхушками общенародной собственности и грабеж населения, начавшийся сразу после развала Союза и продолжающийся по сей день. За развал Союза, что сделало его и миллионы других людей вынужденными переселенцами. Не за это погиб его отец, как и миллионы других советских людей, в годы Великой Отечественной войны. Не для этого работали миллионы людей, создавая промышленность, транспорт и сельское хозяйство Советского Союза.

При этом он человек с активной жизненной позицией, в отличие от многих. Он смотрит телевизор, выписывает и читает газеты – и это вызывает у него соответствующую реакцию, которую он излагает в своих письмах. Пишет во многие места – как простые бумажные письма, так и электронные через Интернет. Но отвечают ему далеко не всегда.

Отдельные его статьи и раньше публиковали в некоторых местах. Однако только на Форум.мск в последние три года их стали публиковать в массовом порядке. При этом, насколько я понял по поиску в Интернете, в настоящее время на других сайтах в основном размещаются перепечатки с Форум.мск.

Три основных положения, которые прослеживаются в его статьях:

1. Руководство страны и подавляющее большинство чиновников и депутатов выглядят как сошедшие с ума – от жадности, воровства и безнаказанности.

2. Экономикой страны фактически руководят либералы – прямые агенты глобального финансового капитала, которые целенаправленно уничтожают ее.

3. Революция в создавшихся условиях неизбежна, но для этого люди должны начать борьбу за свои права.

Еще одно положение, которое можно увидеть в некоторых статьях – что КПРФ и прочая «парламентская оппозиция» практически превратились в филиалы партии власти.

По моему мнению – нормальная жизненная позиция нормального человека. (Хотя знаю, что не все с этим согласятся. Но не любо – не читай.)

В нашем разговоре у него была такая фраза: «Я ладно, получаю пенсию, выращиваю поросят. Соседей жалко». Полагаю, подразумевалось, что, как бывший сотрудник МВД СССР, он получает относительно приличную пенсию. А его соседи, проработавшие всю жизнь на железной дороге или в сельском хозяйстве, не имеют и этого.

Как я и предполагал, он не очень хорошо владеет Интернетом. Я показал ему его последние публикации на Форум.мск, пояснил, как писать в комментариях.

Кстати, я отдал ему распечатку вышеупомянутого опуса «Кто Вы Георгий Полуэктов на Форум.мск?» Он заверил меня, что к генералу Полуэктову его семья не имеет никакого отношения – просто однофамильцы (Полуэктовы – достаточно распространенная русская фамилия).

Разумеется, Григорий Павлович Полуэктов будет писать свои статьи и дальше. Он считает, что должен это делать как выражение своего протеста против нынешнего режима, чтобы внести свой вклад в пробуждение людей на борьбу за свои права.

А еще он очень хочет дожить до того дня, когда этой власти придет конец.

***

В заключение привожу адрес его эл. почты:

poluektov.grigoriipawlowich@yandex.ru

Желающие могут написать, высказать свое мнение, задать вопросы и получить ответы. Только не следует забывать – каков вопрос, таков будет и ответ.

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