Путин окончательно проиграл Пусям в Европейском суде

Парадокс же. Совершенно не нравятся мне эти три девки, но в целом я удовлетворен вчерашним вердиктом ЕСПЧ по их уголовному делу. О таком исходе мы предупреждали все эти годы. С того самого дня 3 марта 2013 г, когда на «Пусей» надели наручники.

Осенью 1993 г. на страницах «Правды» мы обсуждали проект ельцинской Конституции, состряпанный под диктовку американских советников. Тогда многие специалисты предсказывали: она работать не будет. Потому что а) ничего не гарантирует, б) нет механизма ответственности за ее нарушение.

Но уж если вы в этой Конституции записали, что Россия - правовое, а не авторитарное и не монархическое государство - значит, в нем должен торжествовать закон. А не чья-то злая воля, месть или «хотелка».

Наверно, стоило пожить эти дни во Франции, чтобы понять, как парижанам удалось победить правительство Макрона в «бензиновом споре». Не против повышения цены на 2 рубля они, по большому счету, выступали. А, если приглядеться, за право покупать топливо по договоренной ранее цене. «Мы вам разрешения грабить нас не давали», - сказали французы своим чиновникам. А у нас?

Послушайте паскудника Силуянова и поймете, в какую глубокую задницу они нас затащили. Министры, оказывается, нас разбаловали льготами и поблажками, поэтому денег у них на нас больше нет.

Или вот некий персонаж уже 20 лишает дорогих россиян конституционных прав и свобод и… ничего. Кто выступает против уж очень громко - переезжают в катафалках на Троекуровское кладбище.

В результате народ-победитель стал жить гораздо хуже, чем население стран, освобожденной им от фашистов. В богатейшей ресурсами России самые низкие в Европе зарплаты бюджетников и пенсии (кроме Албании). Про США скромно помолчим.

Цинично и нагло, вопреки Конституции и своим обещаниям, продавив повышение пенсионного возраста, этот деятель сейчас спешно готовит сдачу самураям исконно русских Курил. И нет никаких массовых митингов протеста против нарушения границ и территориальной целостности страны.

А потом он скажет: «Прошу отнестись к этому с пониманием». Курильчанам, между тем, уезжать некуда - на Большой земле их никто не ждет. Ни жилья для них никто не приготовил, ни работы. Значит, опять рабство самураев. Как не ждут на Родине и 30 тыс. жителей Байконура, готовых хоть завтра выехать из Казахстана домой.

Но вернемся к «Пусям». Обвиненный в хищениях 16 млн. руб. блогер А.Навальный приезжал в Ленинский райсуд Кирова на поезде как турист. Один и без охраны. И в итоге получил 5 лет условно. А солисток-феминисток после ареста сразу посадили на нары. Почему так?

Потому что на предстоящих «выборах» оленевода Собянина мэром Москвы правдоруб Леша рассматривался как спойлер (ротвейлер). А плясуньи должны бы были пойти по этапу вслед за МБХ и стать швеями-мотористками.

Помнится, тогда премьер Д.Медведев высказался против лишения их свободы. Наш крепкий юрист посчитал, что условного срока достаточно. Во всяком случае, у обеих подсудимых на тот момент были маленькие дети, и по закону им полагалась отсрочка исполнения приговора. Куда там!

И ведь как радовался президент великой страны «двушечке», к которой молодых мамок приговорили за выходку в храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 г. Не царское, казалось бы, дело публично поблагодарить судей за приговор о мелком хулиганстве.

А вот, поди ж ты, рассыпался в комплиментах. Потому что не за мелкое хулиганство их отправили в мордовские лагеря, а за три слова. Дело-то было накануне президентских выборов. Вопрос понятен?

По видеозаписи солистки-феминистки прыгали на солее храма 45 секунд. Потом их выпроводила охрана (Самусевич вывели раньше). Все бы ничего, но они наложили видеоряд на голоса и выставили на своем сайте панк-молебн «Богородица, Путина прогони!».

Последовал патриарший донос в Кремль, уголовная машина завертелась.

И вот, как сообщили вчера «Интерфакс» и другие источники, ЕСПЧ вынес окончательный вердикт по нашумевшему делу панк-группы Pussy Riot.

Хотя Толоконникова и Алехина почти полностью отсидели срок и в декабре 2013 г. вышли на свободу по амнистии, приговор в отношении них признан незаконным и должен быть пересмотрен. Я, к примеру, не представляю, как. Кроме того, Россия должна выплатить всем троим свыше 48. тыс. евро.

«Решение ЕСПЧ по делу вступило в силу. Начался отсчет трехмесячного срока исполнения решения - выплаты компенсации и пересмотра приговора, - пояснил СМИ Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», которая сопровождала жалобу истиц.

Но поскольку правительство в своих кабинетах рубли не печатает, деньги на компенсации, так или иначе, будут вынуты из нашего кармана.

Обычно в таких случаях журналисты патетично пишут, что компенсации надо взыскивать с судей и организаторов неправедных судилищ, но это просто красивая фраза.

Хотя предложите это дорогому Владимиру Владимировичу, пока мы окончательно не перешли на йены…