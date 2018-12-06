Курильчанам готовят самурайское иго, если кто не понял

Итак, г-н В.Путин назначил спецпредставителя на переговорах по т.н. «мирному договору» с Японией. Им стал зам. главы МИДа Игорь Моргулов.

При этом сам «агент влияния» США мистер Лавров прекрасно понимает, что договор этот никому в России не нужен, а самому ему и его ведомству отведена роль «продажной шкуры».

Как известно, роль такого мирного договора с капитулировавшей страной-агрессором Японией сыграла Советско-японская Декларация от 19 октября 1956 г. Цитирую специально для владельца квартиры в США Пескова, уже навострившего туда лыжи:

«1. Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения.

2. Между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией восстанавливаются дипломатические и межконсульские отношения...». Что еще непонятно?

А потом во всю ширь развернулись экономические, торговые, культурные, научные и т.п. межгосударственные отношения и обмены. Кому чего не хватает?

Какой «новый импульс» может придать нам высосанный из пальца «мирный договор»? Сам г-н Путин не говорит. Значит, никакой.

Даже Ельцин в минуту просветления в середине 90-х заявил нахальным самураям: «Нам мирный договор с вами не нужен. Мы 50 лет прожили без него и еще проживем».

Нет же у нас с Германией мирного договора, которая, как и Япония, подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции. И ничего. Фрау Меркель даже не заикается о таком. Хотя в сторону Калининграда игриво поглядывает.

Так что мирный договор - это ширма для чего-то более существенного. Для чего же? Давно известно: для поэтапной продажи Южных Курил, к чему подготовка идет очень давно.

С самого, можно сказать, прихода мистера Путина в Кремль. Не верите? Вот что, например, я писал «Правде» еще в ноябре 2004 г.:

«В начале 2002 года депутатам Госдумы стало известно, что глава МИД И.Иванов ведет закулисные переговоры о сдаче Южных Курил по схеме «2 плюс 2». Приглашенный 13 марта на «Парламентский час» И.Иванов божился, что никаких тайных сделок на этот счет не замышляется. И все же появился крайне опасный «план» Путин-Коидзуми и в нем - фраза о том, что стороны проявляют «решимость посредством энергичных переговоров по возможности скорее заключить мирный договор путем решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи» ( https://kprf.ru/pravda/issues/2004/130/article-6227).

Эта «принадлежность», господа хорошие, решена более 230 лет назад - с момента включения Екатериной II Южных Курил в 1786 г. в состав Российской Империи. О чем, кроме прочего, еще раз напомнили в эти дни известные политики-государственники Ю.Болдырев, С.Глазьев, генерал Л.Ивашов… Даже шеф КПРФ Г.Зюганов - в особом заявлении ЦК от имени и по поручению.

До того уступочки дошли, что вокруг наших островов постоянно ослабляется пограничных режим. А японским сейнерам запросто разрешается ловить рыбку в наших водах. Это чего ради? Чтобы привыкали.

А фейковый министр обороны Шойгу в сентябре отказался проводить на островах учения «Восток-2018». Как он сам горделиво признался, «по просьбе японской стороны». Почему? А чтобы не раздражать будущих хозяев островов. Для чего ж тогда ухлопал сотни миллионов рублей на эти игрища?

Ссылка на то, что СССР в Декларации обещал передать Японии два острова в знак жеста доброй воли, тоже тут, как говорится, «не катит».

После того, как 16 января 1960 г. Япония заключила военный договор с США, явно направленный простив СССР, Советское правительство в особой Памятной записке от 27 января дезавуировало свое обещание. Все.

«Курильский вопрос» для СССР был закрыт навсегда. О чем не раз заявлял министр обороны А. Громыко, получивший за это на Западе прозвище «Господин Нет».

Но пришли «господа Да». И какую участь они уготовали курильчанам, которых на Большой Земле никто не ждет? Нет для них ни жилья, не работы. Как никто не ждет 30 тыс. байконурцев, готовых хоть завтра уехать на Родину.

Собранные по крупицам сведения из различных источников и утечек, рисуют, прямо сказать, ужасающую картину.

Граждан России на Южных Курилах ждет тихая японская оккупация. По примеру той, какая была здесь до освобождения Южного Сахалина и островов Красной Армией в августе 1945 г.

Предполагается, что администрации городов и поселков, а также и фирмы промыслы будут японские, а рабсила, тягло - наше, отечественное.

Порядки и религия постепенно тоже будут привнесены со Страны Восходящего солнца. Верить заверениям японцев, что на островах не появятся американские ракеты - для дурачков. А Путин вообще меняет свои обещания как перчатки.

Чего там самураи исповедуют? Буддизм и синтоизм как поклонение духам умерших. Значит, буддизм и синтоизм.

Привет православному патриарху товарищу Гундяеву. Ваши храмы, Владимир Михайлович, «партнеры» переделают под склады пива и своей знаменитой рисовой водки сакэ.

Будете нам привозить без всяких акцизов.

Александр Головенко