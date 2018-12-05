Россия выплатит Pussy Riot 50 тысяч евро за путинскую "двушечку"

Россия выплатит почти 50 тысяч евро компенсации трем участницам группы Pussy Riot согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о панк-молебне в храме Христа Спасителя, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В министерстве заявили, что выплатят Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной по 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич – пять тысяч евро. Больше 11,7 тысячи евро уйдет на оплату судебных издержек. Участницы группы получат компенсации в течение трех месяцев.

ЕСПЧ признал, что Россия нарушила права девушек из Pussy Riot на свободу выражения мнения и на справедливое судебное разбирательство. Суд по правам человека назвал нарушающими права девушек уголовное дело против них и признание видео с панк-молебном в храме экстремистским.