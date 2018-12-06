Даже Совет при президенте возмущен арестом 77-летнего правозащитника

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СпЧ) возмущен решением Тверского суда Москвы арестовать на 25 суток известного российского правозащитника, председателя общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева, собщается на сайте СПЧ.

«От имени Совета выражаю возмущение решением суда отправить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток под арест. Мы в Совете надеемся на то, что Московский городской суд пересмотрит это необъяснимое решение. Конечно, суд может назначать любое наказание, находящееся в пределах санкции соответствующей статьи КоАП РФ, но любой здравомыслящий человек понимает, что закон на то и дает очень широкий диапазон в наказаниях, чтобы индивидуализировать его с учетом личности человека, его возраста, состояния здоровья и реальной общественной опасности содеянного. В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, что городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время», — заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

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Льва Пономарёва арестовали на 25 суток за пост Facebook с призывом выйти на несогласованную ацию в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".

Льва Пономарева арестовали на 25 суток за пост в Facebook

Подробности раскрыл сам Лев Пономарев по телефону из автозака.

- По делу «Нового величия» и делу «Сети», они хотели провести массовую акцию. Подали уведомление. Наша акция была скромная — по тротуарам. Ее не согласовали. Очень важно было ее проводить в центре Москвы, рядом со зданием ФСБ. Два раза не согласовали, тогда решили провести прогулку около здания ФСБ. Она прошла успешно. Там было около 2 тысяч человек, и там никого не задерживали, потому что заранее мы договорились и попросили всех, кто пришел, не скандировать лозунги и не держать плакаты. Я ровно в 16 часов сказал, что всё, акция закончена. Никаких замечаний не было. Почему-то через полмесяца они вспомнили, что якобы там были нарушения и взяли какой-то донос, который был зачитан сегодня судьей и решили возбудить вот это административное дело через полмесяца. И в субботу меня доставили в отделение полиции и предложили пойти в суд. Вот сегодня я пришел в суд.

- Я считаю, что я сегодня был свидетелем того, что реально ФСБ является не только главной силовой структурой, а мы знаем, что они возбуждают уголовные дела против всех силовиков, сажают всех силовиков, чиновников сажают, и, может быть, и правильно где-то когда-то, но они реально рулят нашими судами. Потому что тот суд, который прошел сегодня, ни в какие ворота не лезет. И очевидно для меня, что это месть ФСБ, потому что я наиболее активно занимаюсь делами «Сети» и «Нового величия». Мы требуем, чтобы эти уголовные дела были прекращены, а те люди, которые пытали фигурантов дела «Сеть» — пытали током, подчеркиваю. Задумайтесь: XXI век — пытают током, ребята кричат… Представьте эту картину. И подписывают… Говорят: «Мы подпишем всё что угодно». Подписывают пустые листы фактически. А потом они дают адвокатам… — подробный адвокатский опрос — рассказывают, как их пытали. Это факт. То есть то, что их пытали, никто не сомневается. И молодые люди в «Сети» точно знают, что их пытали. И когда мы обращаемся и власти и говорим: «Прекратите эти дела»… то есть я же не оппозиционер, я говорю: «Я не сотрудничаю, а взаимодействую с властью. Мы предупреждали власть, что пытки были. Мы говорим о том, что когда пытки были, молодых людей пытали, то это будет возбуждать молодежь. И вы найдите возможность наказать тех подонков из ФСБ, которые это делали». Власть нас не слышит, а дает команду сажать таких как я под административный арест.

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Для меня существенно и важно, что действия властей открыто возмущают даже те структуры во власти, и тех людей, что с этой властью плотно инкорпорированы. Очевидно, что некий "общественный договор", на котором держится эта власть, нарушен в каких-то самых сущностных, ключевых позициях, когда уже невозможно делать вид, что происходящее находится "в рамках". Рамки съехали, и власть держится только и исключительно на штыках. А еще Талейран говаривал, что штыки отличная вещь, но на них невозможно сидеть.

Кто такой Лев ономарев и другие статусные правозащитники? Это как бы парламентеры между властью и гражданским обществом, между которыми, давайте признаем это честно, давно идет холодная война. А сегодня власть взяла, да и пальнула в парламентера...

С чем нас всех и поздравляю.

И эти люди спрашивают, за что царя, за что великих княжон? А и потом тоже будут спрашивать "за что". Да вот за такое!

А.Б.