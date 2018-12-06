Курилы сплачивают, Дальний Восток – зажигает… Максим Калашников и эль Мюрид о форсировании передачи части Курил Японии. Дальневосточные русские не собираются покоряться – о митинге протеста 15 декабря в Южно-Сахалинске и своеобразном сопротивлении в виде «Профсоюза живых граждан СССР».



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