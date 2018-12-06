Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Курилы сплачивают, Дальний Восток – зажигает…

Опубликовано 06.12.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников и эль Мюрид о форсировании передачи части Курил Японии. Дальневосточные русские не собираются покоряться – о митинге протеста 15 декабря в Южно-Сахалинске и своеобразном сопротивлении в виде «Профсоюза живых граждан СССР».



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Аэропорт Жуковский имени Лопе де Веги
Аэропорт Жуковский имени Лопе де Веги
05.12.2018
Курилы сплачивают, Дальний Восток &#8211; зажигает&#8230;
Курилы сплачивают, Дальний Восток – зажигает...
06.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Про Большого брата и муху-дрозофилу (0)
Курилы сплачивают, Дальний Восток – зажигает… (0)
Даже Совет при президенте возмущен арестом 77-летнего правозащитника (5)
Курильчанам готовят самурайское иго, если кто не понял (0)
Кто Вы, Григорий Полуэктов? (0)
Путин окончательно проиграл Пусям в Европейском суде (1)
Россия выплатит Pussy Riot 50 тысяч евро за путинскую "двушечку" (5)
В Москве дорожают коммунальные услуги (1)
Льва Пономарева арестовали на 25 суток за пост в Facebook (6)
Екатеринбургские депутаты повысили мэру зарплату в два раза (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Курилы сплачивают, Дальний Восток зажигает
Максим Калашников Максим Калашников: В связи с гибелью ДРСМД и насчет флота НАТО в Азовском море
Дарья Митина Дарья Митина: Либo пан, либo прoпал
Дарья Митина Дарья Митина: Пoучаствoвал
Дарья Митина Дарья Митина: Наша Бауманка зажигает!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss