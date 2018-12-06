Про Большого брата и муху-дрозофилу

Недавно на нашем подъезде установили новенькую видеокамеру. Раньше камера тоже была, но висела высоко, смотрела в основном на двор и при этом выдавала картинку качества хуже советских видеомагнитофонов. Зато стоила та городская система видеонаблюдения 7 миллиардов, большая часть которых, понятно, была разворована. Без этого никак.

Во что обошлись городу сто тысяч установленных недавно новеньких подъездных камер можно только догадываться. Зная широкую душу московских начальников, которые наших денег не жалеют, наверняка на порядок больше. Зато нынешние камеры установлены на уровне лица и пристально смотрят тебе прямо-таки в душу. Так-так, дорогой жилец по адресу такому-то, куда сегодня собрался? Всей семьей с вещичками на дачу? Так и запишем. А может, на зарубежный курорт? Недельки на две, да? Спасибо за информацию. Постой, а не на митинг ли ты намылился? Нет, дело, конечно, интимное, но смотри!.. И, кстати, тут к тебе недавно дамочка заходила, блондиночка такая, так мы ее на всякий случай тоже срисовали. Для досье на предмет морального облика и вообще…

Нет, нет, только не подумайте, что я имею желание встать на пути прогресса и коммуникативных технологий. Особенно, если говорить о камерах в местах общего пользования. Скажем в Лондоне, самом, наверное, видеофицированном городе мира, эти самые камеры на улицах, в магазинах, на вокзалах и, особенно, в метро висят просто гроздьями. И никого не смущают, потому что безопасность. Кстати, когда несколько лет назад всякая шпана грабила магазины в Тотнеме, именно по уличным камерам удалось вычислить практически всех мародеров. И не только их, если вспомнить недавние события. А вот на частных домах – извините, там могут располагаться только девайсы, установленные владельцами. Потому что приватность и частная собственность.

Правда, если верить Жилищному кодексу, наши подъезды со всей начинкой принадлежат тоже нам. То есть собственникам жилых помещений на праве общей долевой собственности. Но наверху наши российские законы не читают, у них там свои.

Тут, конечно, обязательно найдутся товарищи, которые заголосят, что люди они простые, скрывать им нечего, а зоркого глаза наших славных органов могут бояться только шпионы и враги трудового народа. Но речь тут вовсе не про органы, они про нас и так все знают. Испугали ежа Большим Братом, как же!.. Этот самый брат у нас с рождения сидит в печёнках, селезенках, во всех аминокислотах и в каждой спиральке ДНК, не говоря про телефон и телевизор. Мы привычные.

А вот всякие жилищники и другие пользователи, имеющие доступ к системе, это уже не шутки. С учетом того факта, что персональные данные у нас утекают откуда угодно с легкостью воды в унитазе, большого энтузиазма эта забота о нашей «безопасности» не вызывает.

Читаем на сайте Городской системы видеонаблюдения: «доступ к архиву со своих рабочих мест также имеют сотрудники управ, префектур, службы ЖКХ, ОАТИ и другие инспекционные службы». Вот оно, счастье! Теперь все эти товарищи могут совершенно бесплатно наблюдать за всеми нашими перемещениями! Да разве только они?

Читаю дальше и тихо радуюсь! «Получите тестовый доступ к сервису в три простых шага…» Замечательно! Три простых шага – и любой будет знать, кто к кому пришел, а кто уехал в командировку. Неоценимый сервис для домушников, черных риелторов и других проходимцев, от которых в Москве и без видео не продохнуть.

А вот еще и заманчивое приглашение от той же конторы: «Взломайте нас! Один раз это у вас уже получилось. Как насчет второго?».

Замечательно! Значит, один раз уже получилось? А что потом? Неужели вы наняли профи из Силиконовой долины, и они наставили в системе таких файерволов, что мышь не проскочит?! Что-то я сомневаюсь. Впрочем, зачем что-то там взламывать, когда гигабайты информации и без того спокойно текут себе в надлежащем направлении. Иначе откуда у всяких сомнительных телекомпаний всегда самое свежее криминальное видео?! А вот если вы вдруг заходите официально получить картинку, как какие-то мерзавцы уродуют вашу машину, получите шиш с маслом. Проверено и не раз. Никакой картинки не получите, а участковый скажет – у вас же страховка, вот и живите спокойно.

Ну и напоследок еще одна цитатка – теперь уже от маркетологов. «На поддержание инфраструктуры уходит немало средств. Поэтому мы хотим монетизировать сервис и в дальнейшем развивать его на вырученные средства».

Уловили смысл? Правильно. Скоро видеохалява закончится и за нами будут присматривать за наши же деньги. Класс! А особенно приятно, что нас даже не спросили, нужна ли нам такая замечательная услуга на нашей, повторю, территории.

Впрочем, где это принято советоваться с подопытными животными? Лабораторный материал, кому интересно его мнение?!

Возьмем, например, труженицу генетики муху-дрозофилу. Муха существо совершенно безотказное, можно поставить ей в банку видеокамеру как в подъезде, и во славу науки наблюдать, как дрозофила спаривается, передавая наследственные признаки для укрепления популяции. Мухе все до лампочки, живет она от силы пару месяцев, так что ей можно безболезненно поднимать пенсионный возраст, устраивать реновацию, переименовывать ее мушиные аэропорты и т.п.

А с нами никаких экспериментов и проводить не нужно. Потому что холуйская любовь к начальству, что бы оно с нами не делало, в нашей популяции давно стала устойчивым наследственным признаком.