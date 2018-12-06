Правительство Франции отступило перед "жёлтыми жилетами" на целый год

Во Франции после трех недель протестов "желтых жилетов" власти решили вместо шестимесячного моратория на рост топливного налога отменить его повышение на весь 2019 год.

"Повышение налога на топливо аннулировано на весь 2019 год", - заявил министр экологического перехода Франсуа де Рюжи в эфире телеканала BFM 5 декабря. ОБ этом же заявил премьер-министр Эдуар Филипп, отмечает "Медуза" со ссылкой на AFP.

Днем ранее Филипп заявлял, что будет введен полугодовой мораторий на на рост топливного налога. Также сообщалось, что власти подкрепят мораторий другими мерами, направленными на снижение социальной напряженности в стране. В частности, напоминает ТАСС, Филипп предложил отменить повышение стоимости технического осмотра автомобилей, а также временно заморозить тарифы на электроэнергию и газ.

Национальное собрание Франции накануне, 5 декабря, одобрило эти инициативы правительства, теперь дело за решением сената. С обращением к сенаторам премьер-министр страны выступит сегодня, 6 декабря.

Все эти меры стали следствием требований протестующих "желтых жилетов", демонстрации которых продолжаются уже третью неделю - с 17 ноября. Ранее власти республики объявили о том, что с 1 января 2019 года цена на бензин возрастет на три цента, а на дизельное топливо - на 6,5 центов. Одной из составляющих роста является вводимый правительством экологический налог на выброс парниковых газов.

Из-за акций протеста рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона даже упал до рекордного уровня в 23%. В демонстрациях приняли участие сотни тысяч человек, митинги переросли в беспорядки. В субботу, 1 декабря, протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну.

Протестующие повредили несколько экспонатов Триумфальной арки в Париже. На улицах демонстранты разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью.

Первоначально автомобилисты выступали против повышения цен на топливо, позже к демонстрантам присоединились недовольные политикой правительства в целом. 3 декабря сообщалось, что жертвами беспорядков стали три человека.

Участники "желтых жилетов" заблокировали во Франции 11 топливохранилищ нефтегазового концерна Total, передает Reuters со ссылкой на представителя компании. На 75 из более двух тысяч заправок закончилось топливо. По информации The Local.fr, дефицит зафиксирован и на колонках в департаменте Финистер в западном регионе Бретань.

В результате глава департамента Финистер Паскаль Леларж объявил о введении жестких ограничений на количество топлива, которое может быть продано автомобилистам. Эти меры должны дать возможность доступа к топливу наибольшего числа людей и аварийных служб.

От редакции: Воодушевлённая победой французов, российская оппозиция пока действует разве что на отдельный направлениях - борется то против точечной застройки, то против пенсионной реформы, однако правящему классу удаётся эти разрозненные протесты подавлять. Тем временем пора воссоздавать Координационной Совет хотя бы на уровне Москвы, поскольку координация даже точечных акций протеста - это проблема номер один.

Оценка приоритетности акций, составление плана акций - вот те будни, к которым оппозиции придётся привыкнуть в эту горячую зиму. Униженные пенсионной реВОРмой, повышением цен на топливо - которое гораздо наглее залезло в кошельки дорогих россиян, - граждане РФ хоть и растеряны, но вдохновляемые опытом парижан, не рассеяны, и этап сосредоточения сил настаёт на наших глазах. Компания "ПИК" как выразитель интересов наступающего класса - хорошо учит сплочению даже аполитичных москвичей, а закрытие школы "Горки" подчёркивает классовый характер наступления на советские завоевания, на непосредственно ленинские образовательные почины. Всё это разное, очень разное - предстоит объединить. И для этого нужна, конечно, партия, и она у нас есть - ОКП.

Д.Ч.

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