Ленинградские власти притормозили антисоветскую пропаганду либерал-маньяков в виде "последних адресов"

Власти Санкт-Петербурга сочли нецелесообразной и не соответствующей законодательству установку на домах табличек с именами репрессированных в рамках акции "Последний адрес". Это следует из ответа петербургского Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) бывшему помощнику депутата Госдумы Виталия Милонова Александру Мохнаткину.

Копию документа опубликовал на своей странице в Facebook председатель общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. "Можно ли написать донос на уже давно арестованных и расстрелянных людей? Кажется, это невозможно, а оказывается - запросто. Доносчик счел, что данные таблички являются незаконной рекламой - интересно чего? сталинского террора, что ли? - и их следует демонтировать", - прокомментировал он.

В комитете сочли, что на таблички в память о жертвах репрессий не распространяются городские постановления, которые регулируют выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и "объектов для размещения информации".

"Иной порядок установки мемориальных табличек не определен, требования к их внешнему виду и размещению не предусмотрены, таким образом, правовые основания для установки указанных табличек отсутствуют", - говорится в документе. Там добавили, что памятные знаки "Последний адрес" не являются мемориальными досками.

"Принимая во внимание отсутствие утвержденных требований к внешнему виду и размещению мемориальных табличек, их установка на фасадах зданий в настоящее время не соответствует требованиям действующего законодательства и, по мнению комитета, нецелесообразна", - отметили в ведомстве.

В связи с этим власти Петербурга направили в администрации районов запросы о возможности отнести случаи установки табличек к административным правонарушениям.

"Комитет с уважением относится к идее сохранения памяти о знаковых событиях истории развития государства, однако установка мемориальных табличек является не единственной формой увековечивания памяти о каком-либо событии", - заключили в КГА.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рекомендовал авторам проекта "проработать" инициативу с точки зрения законодательства, обратиться в Общественную палату и Совет по сохранению культурного наследия.

- Любопытно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а мемориальная доска Колчака и Маннергейма, невинно репрессированные в Ленинграде, попадают в список "последних адресов"? Вообще муссирование темы репресий - это политический инструмент либералов и антисоветчиков. В Москве у них для этого есть целый Музей "истории" ГУЛАГа, но видимо, получив поддержку городских и федеральных властей, либералы считают, что им этого мало - они идут в наступление. С их точки зрения любой антисоветчик - герой, будь то хоть разоблачённый профашистский заговорщик Тухачевский, хоть точно так же разоблачённый и признавший вину (что прежних его профессиональных заслуг не умаляет) журналист Михаил Кольцов. Данные таблички - открытая антисоветская пропаганда. Что делать тут советским патриотам? Пора создавать какие-то визуальные свидетелства гибельности либеральных реформ - создать наглядные пособия по нанесённому СССР приватизацией ущербу, по убыли населения и т.д. Тут совершенно прав Максим Калашников.

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