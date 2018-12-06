Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ленинградские власти притормозили антисоветскую пропаганду либерал-маньяков в виде "последних адресов"

Опубликовано 06.12.2018 в разделе комментариев 1

либералы ленинград
Ленинградские власти притормозили антисоветскую пропаганду либерал-маньяков в виде "последних адресов"

Власти Санкт-Петербурга сочли нецелесообразной и не соответствующей законодательству установку на домах табличек с именами репрессированных в рамках акции "Последний адрес". Это следует из ответа петербургского Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) бывшему помощнику депутата Госдумы Виталия Милонова Александру Мохнаткину. 

Копию документа опубликовал на своей странице в Facebook председатель общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. "Можно ли написать донос на уже давно арестованных и расстрелянных людей? Кажется, это невозможно, а оказывается - запросто. Доносчик счел, что данные таблички являются незаконной рекламой - интересно чего? сталинского террора, что ли? - и их следует демонтировать", - прокомментировал он. 

В комитете сочли, что на таблички в память о жертвах репрессий не распространяются городские постановления, которые регулируют выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и "объектов для размещения информации". 

"Иной порядок установки мемориальных табличек не определен, требования к их внешнему виду и размещению не предусмотрены, таким образом, правовые основания для установки указанных табличек отсутствуют", - говорится в документе. Там добавили, что памятные знаки "Последний адрес" не являются мемориальными досками. 

"Принимая во внимание отсутствие утвержденных требований к внешнему виду и размещению мемориальных табличек, их установка на фасадах зданий в настоящее время не соответствует требованиям действующего законодательства и, по мнению комитета, нецелесообразна", - отметили в ведомстве. 

В связи с этим власти Петербурга направили в администрации районов запросы о возможности отнести случаи установки табличек к административным правонарушениям. 

"Комитет с уважением относится к идее сохранения памяти о знаковых событиях истории развития государства, однако установка мемориальных табличек является не единственной формой увековечивания памяти о каком-либо событии", - заключили в КГА. 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рекомендовал авторам проекта "проработать" инициативу с точки зрения законодательства, обратиться в Общественную палату и Совет по сохранению культурного наследия.

- Любопытно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а мемориальная доска Колчака и Маннергейма, невинно репрессированные в Ленинграде, попадают в список "последних адресов"? Вообще муссирование темы репресий - это политический инструмент либералов и антисоветчиков. В Москве у них для этого есть целый Музей "истории" ГУЛАГа, но видимо, получив поддержку городских и федеральных властей, либералы считают, что им этого мало - они идут в наступление. С их точки зрения любой антисоветчик - герой, будь то хоть разоблачённый профашистский заговорщик Тухачевский, хоть точно так же разоблачённый и признавший вину (что прежних его профессиональных заслуг не умаляет) журналист Михаил Кольцов. Данные таблички - открытая антисоветская пропаганда. Что делать тут советским патриотам? Пора создавать какие-то визуальные свидетелства гибельности либеральных реформ - создать наглядные пособия по нанесённому СССР приватизацией ущербу, по убыли населения и т.д. Тут совершенно прав Максим Калашников. 

Материал по теме:

Музей "истории" ГУЛАГа - вон из Москвы!



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
На сайте можно какие-то материалы дать по шпионской деятельности Тухачевского?
-Что это? написал 06.12.2018 12:06
Так же,помнится с год ,что ль,назад ,- идея установки памятника погибшим предприятиям.
Об этом упомянут Калашников в комменты?
Что с этим памятником? Дальше бла бла дело не пошло?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Аэропорт Жуковский имени Лопе де Веги
Аэропорт Жуковский имени Лопе де Веги
05.12.2018
Курилы сплачивают, Дальний Восток &#8211; зажигает&#8230;
Курилы сплачивают, Дальний Восток – зажигает...
06.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вторая родина расеянского бизнеса приостанавливает выдачу инвестиционных виз (0)
Ленинградские власти притормозили антисоветскую пропаганду либерал-маньяков в виде "последних адресов" (1)
Правительство Франции отступило перед "жёлтыми жилетами" на целый год (2)
Про Большого брата и муху-дрозофилу (13)
Курилы сплачивают, Дальний Восток – зажигает… (7)
Даже Совет при президенте возмущен арестом 77-летнего правозащитника (23)
Курильчанам готовят самурайское иго, если кто не понял (10)
Кто Вы, Григорий Полуэктов? (12)
Путин окончательно проиграл Пусям в Европейском суде (10)
Россия выплатит Pussy Riot 50 тысяч евро за путинскую "двушечку" (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Дилемма неразрешимая в данных условиях
Максим Калашников Максим Калашников: Курилы сплачивают, Дальний Восток зажигает
Максим Калашников Максим Калашников: В связи с гибелью ДРСМД и насчет флота НАТО в Азовском море
Дарья Митина Дарья Митина: Либo пан, либo прoпал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss