Аннексия ингушских нефтеносных земель Чечнёй признана вполне конституционной

Конституционный суд (КС) России признал законным и не противоречащим Конституции соглашение между Ингушетией и Чечней об установлении новой границы, передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда. По мнению судей, КС Ингушетии был не вправе давать свою оценку этому документу.

КС пришел к такому выводу, рассмотрев запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке документа на соответствие Конституции. Евкуров в своем запросе настаивал, что, по Конституции Ингушетии, он может представлять республику в отношениях с властями других субъектов и подписывать соглашения от имени республики.

Как отмечается в постановлении на сайте суда, при отсутствии границы между двумя сопредельными субъектами речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а о взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границы. При этом граница между Ингушетией и Чечней не была установлена до заключения соглашения 26 сентября.

В свою очередь, конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения только при изменении границ между субъектами РФ. Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границы с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границы с соседней республикой. Сам же закон, утверждающий соглашение об установлении границы, не предполагает ни изменения концепции законопроекта, ни внесения правок в текст.

"Таким образом, отступления от процедурных требований были связаны не с волеизъявлением, а с оформлением результатов голосования, что не дает оснований для вывода о неконституционности Закона", - заключил Конституционный суд, сделав вывод о том, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон не противоречат Конституции РФ.

Заседание КС РФ по проверке соглашения о границе между Ингушетией и Чечней на конституционность прошло в Петербурге 27 ноября. В ходе него спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что спорных ситуаций с жителями приграничных районов во время определения административной границы республик Ингушетия и Чечня якобы не возникало, а само соглашение не меняет, а лишь устанавливает границы.

Председатель Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев отказался участвовать в заседании, объяснив, что проверка законности соглашения о границах двух республик не относится к компетенции КС России. Гагиев отметил, что постановления конституционных судов субъектов обязательны к исполнению для всех органов государственной власти и не могут быть пересмотрены, а запрос Евкурова в КС России - "завуалированная форма обжалования постановления Конституционного суда республики".

Спор о границе с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которая не была официально определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов. 4 октября парламенты обеих республик ратифицировали документ, в тот же день Евкуров и Кадыров подписали законы о его утверждении.

Однако после подписания закона жители Ингушетии вышли на митинги, требуя широкого обсуждения вопроса об установлении административной границы. Власти Ингушетии не решились разгонять участников несогласованной акции, к которым примкнули и местные силовики. Впоследствии власти согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября до 2 ноября.

В конце октября КС Ингушетии признал закон о ратификации парламентом республики соглашения по границе с Чечней не соответствующим Конституции республики. Глава Ингушетии тогда заявил, что обратится в высшую судебную инстанцию РФ. По его мнению, решение КС республики не отменяет действие соглашения, поскольку "договоры между двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ".

26 ноября активисты подали в избирком Ингушетии документы для регистрации инициативной группы для проведения в республике референдума по вопросу границ. При этом местный правозащитник из Ингушетии заявил, что чиновники начали собирать личные данные инициаторов референдума, чтобы оказать на них давление.

"Рамсы" Рамзана Кадырова

Сам глава Чечни 16 октября резко высказался в адрес организаторов протестов в Магасе, предложив это "кучке" выйти на митинг на той территории Чечни, которую они считают своей.

"Если вы мужчины, если вы люди, придите (сюда). Если это ваши территории, устройте там митинг. Закон (о границах) принят и вступил в силу. Если вы мужчины, если вы люди, придите на мою территорию и устройте митинг, говоря, что она ваша", - сказал Кадыров во время совещания (речь с чеченского перевел корреспондент "Кавказского узла").

Глава Чечни заявил, что отцы ингушских активистов были "доносчиками в НКВД", а сами они теперь стали "народными героями". "Те, которые руководят этой кучкой, придите туда и заявите, что это ваша земля. Если вы после этого уйдете оттуда живыми, то тогда я тот Рамзан, о котором вы говорите", - заключил Кадыров.

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