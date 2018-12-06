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Московский листок

Два американских военных самолёта столкнулись в японском воздухе

Опубликовано 06.12.2018 в разделе комментариев 0

сша япония милитаризм
Два американских военных самолёта столкнулись в японском воздухе

У берегов японского острова Сикоку в ночь на 6 декабря столкнулись два военных самолета США - истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолет-заправщик KC-130. 

Инцидент произошел в около двух часов ночи (20:00 по московскому времени), сообщается в Twitter Корпуса морской пехоты США. Оба самолета вылетели с базы морской пехоты США Ивакуни, расположенной на юге Японии, и проводили обычный заранее запланированный тренировочный полет, передает Reuters со ссылкой на Корпус морской пехоты США и Министерство обороны Японии. 

На борту самолетов в общей сложности находились семь человек, одного военнослужащего удалось найти живым. Сейчас он проходит медицинский осмотр на базе Ивакуни. Второй человек был найден через 10 часов после крушения и доставлен на борт японского военного судна, сообщили в министерстве. Никаких других подробностей о втором морпехе не сообщается. 

Поисково-спасательные службы Морских сил самообороны Японии и американская авиация продолжают поиск пяти других американских военнослужащих, находившихся в самолетах. 

Инцидент произошел в 322 км от японского побережья во время дозаправки самолетов. Военные расследуют причины произошедшей катастрофы. 

На данный момент никакого ущерба рыболовецким судам, которые могли находиться в районе падения самолетов, не зафиксировано, отмечает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. 

Газета The Military Times ранее сообщала, что авиационные происшествия с 2013 по 2017 год стали происходить чаще почти на 40%. В этих инцидентах погибли по меньшей мере 133 американских военнослужащих.

Отметим, что чуть менее месяца назад КНДР (ЦТАК) предупреждала мировое сообщество о новом витке милитаризации Японии, которая всегда проходила не без помощи США: "под предлогом «деятельности ООН для поддерживания мира» именно Япония расширяет до Азии театр заморских военных действий «отрядов самообороны», который был ограничен ранее в рамками Африки. С 5 ноября под предлогом «охраны стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе» вместе с США и Канадой Япония проводит самые крупномасштабные в истории Вьетнама совместные военные учения.

Передавая об этом, 3 ноября английское Агентство "Рейтер" сообщило, что «Япония, беспокоясь об обеспечении безопасности Азии, прибегает к наращиванию своего военного присутствия на различных направлениях. За 2 месяца в этом году Япония направила самый свой большой военный корабль "Гага" в индийско-тихоокеанские страны, в том числе в Филиппины, Индонезию, Шри-Ланку, Индию и Сингапур." 

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