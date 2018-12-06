Терроризм со школьной скамьи: жулебинский старшеклассник передан психиатрам

Угрожавший причинить себе вред ученик школы в Жулебино будет передан медикам, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка полиции. "В результате переговоров, организованных полицейскими, удалось убедить подростка отказаться от своих намерений. Юноша будет передан медработникам", - сообщили в МВД.

По данным полиции, результате инцидента никто не пострадал.

Утром в четверг 6 декабря 16-летний школьник принес в школу №1359 в Жулебино канцелярский нож. Он угрожал причинить себе телесные повреждения. Из школы были эвакуированы учителя и ученики. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой психиатрической помощи. В переговорах с мальчиком участвовал психолог.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что возможной причиной поведения подростка мог стать проваленный допуск к Единому госэкзамену.

Другой информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ученик состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Отметим, что после керченского прецедента подобные случаи участились. 23 ноябряв Коми, в городке Микунь тревожное сообщение в чате девятого класса появилось накануне учебной недели. Автор текста под именем Кутман Жанышов нецензурно обратился в адрес участников переписки, выразил свое недовольство жизнью в городе и пообещал расправиться с людьми, как в Керчи, сообщает «Комиинформ».

«Приду в понедельник в школу с оружием папы, и убью всех, кто не понравится. Все равно не вижу смысла жить, подниму шум я», - сказано в сообщении.

Как рассказали в самой школе, утром полиция организовала дежурство рядом с учебным заведением...

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