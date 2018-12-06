Спёрбанк не позволит переводить деньги по номеру мобильного

Сбербанк изменил механизм перевода средств на кредитную карту, отменив услугу перевода по номеру телефона. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского банка, теперь зачислить средства на кредитную карту можно только по ее номеру. При этом изменения не касаются переводов на дебетовую карту, подчеркнули в кредитной организации.

По словам представителей Сбербанка, нововведение было принято на основе жалоб пользователей. Клиенты часто по ошибке отправляли деньги по номеру телефона на кредитные карты, за вывод средств с которых взимается плата.

В октябре клиенты Сбербанка получили возможность обмена бонусов «Спасибо», накопленных по картам. Провести обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении.

Редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный размышляет:

- Заметим: системный либерал Греф, повсюду разглагольствующий про открывающиеся с капитализмом свободы и прелести айфонных кнопочек, сам таким образом становится ограничителем свобод. Да, по ошибочному номеру и я разок "грохнул" тысячу не туда - правда, она клалась именно на телефон жены, а прилетела кому-то другому. Назад тысячу через Билайн стребовать так и не удалось, хотя я заручился поддержкой некоей спецорганизации, которая верифицировала мой аккаунт в вебманях, выдала некую бумагу с печатью - но Билайн проигнорировал и её. Так что в данном случае пугает Сбербанк, у него ведь и клиентура вся поимённая, и сами по себе цифры телефонов - точно такие же цифры, как в номерах карт, только их поменьше, что и создаёт удобство, создаёт некую свободу (высвобождает время)? А вот та комиссия, которую Спёрбанк берёт за переводы незначительных и значительных сумм в другие регионы - это, конечно, отдельная тема, как мы содержим этих банкиров. Больше, чем "Вестерн Юнион"! По идее пресловутая цифровизация - это отнюдь не способ оплачивать дармоедов в Спёрбанке, переводы не должны облагаться комиссией аж в тысячу с линим рублей, это какие-то запредельные суммы. Но народ почему-то терпит... А делать переводы, например, через "Вестерн Юнион" Спёрбанк как его конкурент - тупо не позволяет, отклоняет. Вот такая либеральная повесточка, такая вот честная конкуренция и "свобода конвертации".

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