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Московский листок

Спёрбанк не позволит переводить деньги по номеру мобильного

Опубликовано 06.12.2018 в разделе комментариев 0

либералы спёрбанк
Спёрбанк не позволит переводить деньги по номеру мобильного

Сбербанк изменил механизм перевода средств на кредитную карту, отменив услугу перевода по номеру телефона. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского банка, теперь зачислить средства на кредитную карту можно только по ее номеру. При этом изменения не касаются переводов на дебетовую карту, подчеркнули в кредитной организации. 

По словам представителей Сбербанка, нововведение было принято на основе жалоб пользователей. Клиенты часто по ошибке отправляли деньги по номеру телефона на кредитные карты, за вывод средств с которых взимается плата. 

В октябре клиенты Сбербанка получили возможность обмена бонусов «Спасибо», накопленных по картам. Провести обмен можно на сайте программы или в мобильном приложении.

Редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный размышляет:

- Заметим: системный либерал Греф, повсюду разглагольствующий про открывающиеся с капитализмом свободы и прелести айфонных кнопочек, сам таким образом становится ограничителем свобод. Да, по ошибочному номеру и я разок "грохнул" тысячу не туда - правда, она клалась именно на телефон жены, а прилетела кому-то другому. Назад тысячу через Билайн стребовать так и не удалось, хотя я заручился поддержкой некоей спецорганизации, которая верифицировала мой аккаунт в вебманях, выдала некую бумагу с печатью - но Билайн проигнорировал и её. Так что в данном случае пугает Сбербанк, у него ведь и клиентура вся поимённая, и сами по себе цифры телефонов - точно такие же цифры, как в номерах карт, только их поменьше, что и создаёт удобство, создаёт некую свободу (высвобождает время)? А вот та комиссия, которую Спёрбанк берёт за переводы незначительных и значительных сумм в другие регионы - это, конечно, отдельная тема, как мы содержим этих банкиров. Больше, чем "Вестерн Юнион"! По идее пресловутая цифровизация - это отнюдь не способ оплачивать дармоедов в Спёрбанке, переводы не должны облагаться комиссией аж в тысячу с линим рублей, это какие-то запредельные суммы. Но народ почему-то терпит... А делать переводы, например, через "Вестерн Юнион" Спёрбанк как его конкурент - тупо не позволяет, отклоняет. Вот такая либеральная повесточка, такая вот честная конкуренция и "свобода конвертации".

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