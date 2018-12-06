Магаданский ветеран социалистического труда вернул Димону Тосканскому надбавку к пенсии

В Магаданской области пенсионер решил вернуть премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву пенсионную надбавку в 683 рубля, которую счел унизительной. Возврат он оформил в виде заявления, которое отнес в Магаданский социальный центр.

"В связи с тем, что ежемесячная денежная выплата в размере 683 рублей унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислить вышеуказанную сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу. (...) Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом", - цитирует обращение ветерана труда Владимира Попова FlashNord 6 декабря.

Ежемесячную выплату в размере 683 рублей 66 копеек Попову назначили с 1 ноября.

В Магаданском социальном центре агентству подтвердили, что к ним поступило заявление от ветерана труда. По словам сотрудницы центра, сейчас заявлением занимается руководство. Источник FlashNord в региональном правительстве, сообщил, что в настоящее время власти "озабочены поступившим заявлением и пытаются понять, как успокоить обиженного пенсионера".

Отметим, похожая история произошла в апреле 2017 года в Томской области. Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр отправил Медведеву свою назначенную правительством 1 апреля надбавку к пенсии, которая составила 60 рублей. При этом за перевод денег пожилой мужчина заплатил вдвое больше - 133 рубля. К тому же, как рассказал Смирнягин, на почте его "мурыжили" около часа: работники "всеми правдами и неправдами" пытались не принять у него этот денежный перевод.

Самая известная история, связанная с жалобами на мизерные пенсии, произошла в мае 2016 года, когда Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Крым. Жители полуострова встретили его отчаянными жалобами на низкие пенсии. Ответ Медведева попал на видео и с тех пор повсеместно цитируется, с сокращениями он звучит как "Денег нет, но вы держитесь. Всего доброго вам, хорошего настроения, здоровья".

А на Камчатке тем временем - пенсионерам не лучше, чем в Крыму, и они предпочитают суицид тому унижению, которое под видом пенсий предлагает им нынешнее государство-мутант. Напомним, в Петропавловске-Камчатском недавно пожилая пара решила свести счеты с жизнью из-за того, что супруги устали жить на одну пенсию. Они наглотались таблеток, но их реанимировали в больнице. История произошла 13 ноября, а 19 ноября региональное управления Следственного комитета начало проверку произошедшего.

Доследственная проверка инициирована после того, как в Камчатскую городскую больницу N 2 госпитализировали пожилую пару с признаками медикаментозного отравления - "решили умереть в один день, так как переносить тяготы современной жизни им стало невыносимо", - говорится на сайте ведомства.

"Устали жить на одну пенсию" 78-летний мужчина и его 81-летняя жена, сообщало ИА "Кам 24". Бригада скорой помощи госпитализировала семейную пару из дома по улице Автомобилистов с диагнозом "острое отравление медицинскими препаратами".

По словам депутата камчатского Заксобрания Михаила Пучковского, пенсионеров случайно обнаружил соцработник, отобрал у них большую дозу лекарств и вызвал скорую помощь.

Новости по теме:

Человек с ружьём пришёл к правительству Камчатки...

В детской краевой больнице Ставрополя роженицы спят на полу

Пенсионеры на Камчатке травятся, чтобы не жить в ужасающей нищете

Росгвардейцы миллионера Золотова браво задержали нищего инвалида в Перми

Экс-хабаровский губернатор легко объяснил надбавку 187 тысяч в месяц к пенсии депутатши Мовчан