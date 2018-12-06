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Московский листок

Корабли дяди Сэма обеспечат мирную передачу Малых Курил Японии

Опубликовано 06.12.2018 в разделе комментариев 0

сша япония сырьеваяимперия
Корабли дяди Сэма обеспечат мирную передачу Малых Курил Японии

Американские эсминцы подходят к границам России с разведывательной целью на случай развития военного конфликта. Об этом «URA.RU» заявил руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин. 

Накануне, 5 декабря, американский ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота России. Представитель американского Тихоокеанского флота Рейчел Макмарр заявила, что это было сделано для того, «чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран». По ее словам, американские военные будут летать, плавать и действовать там, где это разрешает международное право. 

«Это делается не для того, чтобы злить или нервировать нас. Основная задача американцев — провести разведку. Эсминец послали, чтобы понять, на каком этапе его „засекли“, как его дальше „вели“, способны ли мы атаковать, как работают наши системы радиолокации», — пояснил Жилин. По его словам, американцы не исключают возникновения военного конфликта с Россией: «Если он случится, то времени на разведку уже не будет, поэтому они пытаются собрать максимальный объем сведений уже сейчас».

Отметим, что подозрительная военная активность США в районе Малых Курил и вообще на нашем Дальнем Востоке началась как раз тогда, когда Путин дал переговорам о мире с Японией (а до этого война была?) "зелёный свет". Правда, хлынув туда всей своей армадой, дядя Сэм не всегда может обеспечить безопасность собственных солдат - однако великая цель будущей передачи Малых Курил Японии покрывает все эти издежрки. Ведь Япония до сих пор находится под внешним управлением США на уровне внешней же политики, а её министры - лишь марионетки в руках Трампа.

Вот поэтому солдаты США и гибнут уже сейчас за расширение жизненного пространства протектората США. У берегов японского острова Сикоку в ночь на 6 декабря столкнулись два военных самолета США - истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолет-заправщик KC-130. 

Инцидент произошел в около двух часов ночи (20:00 по московскому времени), сообщается в Twitter Корпуса морской пехоты США. Оба самолета вылетели с базы морской пехоты США Ивакуни, расположенной на юге Японии, и проводили обычный заранее запланированный тренировочный полет, передает Reuters со ссылкой на Корпус морской пехоты США и Министерство обороны Японии. 

На борту самолетов в общей сложности находились семь человек, одного военнослужащего удалось найти живым. Сейчас он проходит медицинский осмотр на базе Ивакуни. Второй человек был найден через 10 часов после крушения и доставлен на борт японского военного судна, сообщили в министерстве. Никаких других подробностей о втором морпехе не сообщается.   

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