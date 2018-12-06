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Московский листок

Рада проодобрямсила расторжение дружбы с Россией

Опубликовано 06.12.2018 в разделе комментариев 2

украина рада хунта конфронтация
Рада проодобрямсила расторжение дружбы с Россией

Верховная рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией», внесённый президентом. 

Об этом информирует «Укринформ». Отмечается, что в поддержку закона выступили 277 депутатов при минимально необходимых 226. 

Ранее комитет украинского парламента по иностранным делам рекомендовал принять соответствующий законопроект.

Согласно тексту законопроекта, Договор о дружбе может быть расторгнут с 1 апреля 2019 года. Уточняется, что это «освобождает Украину от любых обязанностей по его исполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение страны, которые возникли в результате исполнения Договора до прекращения его действия».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нем закреплен принцип стратегического партнерства и признания нерушимости существующих границ, а также уважения территориальной целостности страны-партнера. 

30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет был введен в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября ФСБ России задержала 3 украинских судна и 24 моряка. 

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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
доктор+ написал 06.12.2018 18:17
Кстати... те, кто подсажен путлерами на украинскую тематику и черпает вдохновение для своей ненависти к украинцам из кисель-тв и соловьиного помета, могут почитать здесь:
.
"Сколько получают украинские эксперты за унижения на российском ТВ / Им снимают отели, возят на авто, а в эфире дергают за бороды, бьют и оскорбляют. ВИДЕО" - https://ura.news/articles/1036277035
.
Но это к слову. Куда интереснее здесь: "Власти Владимира повысят плату за питание детей в школах / Денег на кормление учащихся в бюджете не нашли" - https://provladimir.ru/2018/11/30/vlasti-vladimira-povysjat-platu-za-pitanie-detej-v-shkolah/
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(без названия)
Чукча написал 06.12.2018 17:56
Ихтамнетов на Украине нет.
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