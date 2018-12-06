Рада проодобрямсила расторжение дружбы с Россией

Верховная рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией», внесённый президентом.

Об этом информирует «Укринформ». Отмечается, что в поддержку закона выступили 277 депутатов при минимально необходимых 226.

Ранее комитет украинского парламента по иностранным делам рекомендовал принять соответствующий законопроект.

Согласно тексту законопроекта, Договор о дружбе может быть расторгнут с 1 апреля 2019 года. Уточняется, что это «освобождает Украину от любых обязанностей по его исполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение страны, которые возникли в результате исполнения Договора до прекращения его действия».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нем закреплен принцип стратегического партнерства и признания нерушимости существующих границ, а также уважения территориальной целостности страны-партнера.

30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет был введен в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября ФСБ России задержала 3 украинских судна и 24 моряка.

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