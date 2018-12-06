Рада проодобрямсила расторжение дружбы с Россией

Верховная рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией», внесённый президентом.
Об этом информирует «Укринформ». Отмечается, что в поддержку закона выступили 277 депутатов при минимально необходимых 226.
Ранее комитет украинского парламента по иностранным делам рекомендовал принять соответствующий законопроект.
Согласно тексту законопроекта, Договор о дружбе может быть расторгнут с 1 апреля 2019 года. Уточняется, что это «освобождает Украину от любых обязанностей по его исполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение страны, которые возникли в результате исполнения Договора до прекращения его действия».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нем закреплен принцип стратегического партнерства и признания нерушимости существующих границ, а также уважения территориальной целостности страны-партнера.
30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет был введен в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября ФСБ России задержала 3 украинских судна и 24 моряка.
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доктор+ написал 06.12.2018 18:17
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"Сколько получают украинские эксперты за унижения на российском ТВ / Им снимают отели, возят на авто, а в эфире дергают за бороды, бьют и оскорбляют. ВИДЕО" - https://ura.news/articles/1036277035
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Но это к слову. Куда интереснее здесь: "Власти Владимира повысят плату за питание детей в школах / Денег на кормление учащихся в бюджете не нашли" - https://provladimir.ru/2018/11/30/vlasti-vladimira-povysjat-platu-za-pitanie-detej-v-shkolah/
Чукча написал 06.12.2018 17:56