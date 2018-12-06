Москва ждёт новогоднего подорожания ЖКУ, Люксембург вводит бесплатный проезд

Власти Люксембурга приняли решение с лета 2019 года полностью отменить плату за проезд на всех видах местного общественного транспорта - автобусах, трамваях и пригородных поездах, сообщает Euronews. Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. По мнению местных властей, это поможет улучшить экологическую обстановку и решить проблему дорожных заторов.

Население герцогства насчитывает более 600 тысяч человек, 110 тысяч из них проживают в столице с одноименным названием. При этом почти 200 тысяч человек ежедневно приезжают в Люксембург на работу из соседних Франции, Бельгии и Германии. Согласно исследованиям, в 2016 году водители, в среднем, провели в пробках в столице Люксембурга 33 часа.

Минувшим летом в Люксембурге была отменена плата за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Для остальных плата составляет два евро за одну поездку до двух часов. Пока власти страны не решили, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.

От редакции: Конечно, 600 тысяч человек обеспечить бесплатным транспортом - это не Москву, например. Однако важно направление общественного развития. Ведь и в СССР стабильный пятачок за метро, будь оно киевским, новосибирским или московским - это было явное завоевание, и в сравнении с доходами населения платой условной, скорее, дисциплинирующей. Ну, а в троллейбусах, трамваях, автобусах - вспомните! Совесть пассажира - лучший контролёр. Это был переходный этап к полной отмене платы за проезд и вообще - типично социалистическим явлением, когда деньги ещё существуют, но несут всё более символическую нагрузку.

Ну, а что теперь? А теперь у нас ежегодно в Москве дорожает всё, при том что зарплаты остаются теми же. На рубль дорожающее в год метро - уже примелькалось и заранее прощено гражданами. ЖКУ дорожают любто - ну, так вот он вам, ваш желанный капитализм, дорогие россияне! А в королевстве маленьком - и платы никакой. И едут туда трудиться тысячи французов, немцев и бельгийцев потому что устройство разумное позволяет давать им работу... А у нас - Собянин, и частный фуникулёр на Ленгорах по цене Аэроэкспресса имени эстонца Ликсутова. Есть, чем гордиться! Чай, не Гейропа!

Д.Ч.

Новости по теме:

В Москве дорожают коммунальные услуги

Екатеринбургские депутаты повысили мэру зарплату в два раза

Россия выплатит Pussy Riot 50 тысяч евро за путинскую "двушечку"

Правительство Франции отступило перед "жёлтыми жилетами" на целый год

Частная канатная дорога посреди Москвы будет охраняться государством и мэром