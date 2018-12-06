Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Москва ждёт новогоднего подорожания ЖКУ, Люксембург вводит бесплатный проезд

Опубликовано 06.12.2018 в разделе комментариев 0

москва собянин люксембург
Москва ждёт новогоднего подорожания ЖКУ, Люксембург вводит бесплатный проезд

Власти Люксембурга приняли решение с лета 2019 года полностью отменить плату за проезд на всех видах местного общественного транспорта - автобусах, трамваях и пригородных поездах, сообщает Euronews. Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. По мнению местных властей, это поможет улучшить экологическую обстановку и решить проблему дорожных заторов. 

Население герцогства насчитывает более 600 тысяч человек, 110 тысяч из них проживают в столице с одноименным названием. При этом почти 200 тысяч человек ежедневно приезжают в Люксембург на работу из соседних Франции, Бельгии и Германии. Согласно исследованиям, в 2016 году водители, в среднем, провели в пробках в столице Люксембурга 33 часа. 

Минувшим летом в Люксембурге была отменена плата за проезд в общественном транспорте для лиц в возрасте до 20 лет. Для остальных плата составляет два евро за одну поездку до двух часов. Пока власти страны не решили, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классе поездов.

От редакции: Конечно, 600 тысяч человек обеспечить бесплатным транспортом - это не Москву, например. Однако важно направление общественного развития. Ведь и в СССР стабильный пятачок за метро, будь оно киевским, новосибирским или московским - это было явное завоевание, и в сравнении с доходами населения платой условной, скорее, дисциплинирующей. Ну, а в троллейбусах, трамваях, автобусах - вспомните! Совесть пассажира - лучший контролёр. Это был переходный этап к полной отмене платы за проезд и вообще - типично социалистическим явлением, когда деньги ещё существуют, но несут всё более символическую нагрузку.

Ну, а что теперь? А теперь у нас ежегодно в Москве дорожает всё, при том что зарплаты остаются теми же. На рубль дорожающее в год метро - уже примелькалось и заранее прощено гражданами. ЖКУ дорожают любто - ну, так вот он вам, ваш желанный капитализм, дорогие россияне! А в королевстве маленьком - и платы никакой. И едут туда трудиться тысячи французов, немцев и бельгийцев потому что устройство разумное позволяет давать им работу... А у нас - Собянин, и частный фуникулёр на Ленгорах по цене Аэроэкспресса имени эстонца Ликсутова. Есть, чем гордиться! Чай, не Гейропа!

Д.Ч.

Новости по теме:

В Москве дорожают коммунальные услуги 

Екатеринбургские депутаты повысили мэру зарплату в два раза

Россия выплатит Pussy Riot 50 тысяч евро за путинскую "двушечку"

Правительство Франции отступило перед "жёлтыми жилетами" на целый год

Частная канатная дорога посреди Москвы будет охраняться государством и мэром



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы Левада-Центру?:
Результаты
Интернет-ТВ
Аэропорт Жуковский имени Лопе де Веги
Аэропорт Жуковский имени Лопе де Веги
05.12.2018
Курилы сплачивают, Дальний Восток &#8211; зажигает&#8230;
Курилы сплачивают, Дальний Восток – зажигает...
06.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Москва ждёт новогоднего подорожания ЖКУ, Люксембург вводит бесплатный проезд (0)
Рада проодобрямсила расторжение дружбы с Россией (2)
Корабли дяди Сэма обеспечат мирную передачу Малых Курил Японии (4)
Магаданский ветеран социалистического труда вернул Димону Тосканскому надбавку к пенсии (2)
Спёрбанк не позволит переводить деньги по номеру мобильного (1)
Терроризм со школьной скамьи: жулебинский старшеклассник передан психиатрам (2)
Два американских военных самолёта столкнулись в японском воздухе (2)
Аннексия ингушских нефтеносных земель Чечнёй признана вполне конституционной (1)
Вторая родина расеянского бизнеса приостанавливает выдачу инвестиционных виз (4)
Ленинградские власти притормозили антисоветскую пропаганду либерал-маньяков в виде "последних адресов" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Кемска вoлoст
Максим Калашников Максим Калашников: ФУТУРОМОСКОВИЯ В ОСАДЕ (5): ГРЯДУЩЕЕ ГЛОБОТРЯСЕНИЕ
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Дилемма неразрешимая в данных условиях
Максим Калашников Максим Калашников: Курилы сплачивают, Дальний Восток зажигает
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss