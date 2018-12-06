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Московский листок

США привыкают к господству в небе над Украиной

Опубликовано 06.12.2018 в разделе комментариев 2

украина сша нато ввс
США привыкают к господству в небе над Украиной

США и их союзники в четверг, 6 декабря, провели внеплановый полет над Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона. По информации ведомства, полет был совершен в рамках Договора по открытому небу. Отмечается, что такое время для него было выбрано, чтобы «подтвердить обязательства США перед Украиной и другими странами-партнерами». 

«Российская ничем не спровоцированная атака на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива — это опасная эскалация в рамках все более провокационной и угрожающей деятельности», — говорится в заявлении. Пентагон также отметил, что Вашингтон стремится к более тесным отношениям с Москвой. Однако это невозможно, пока она «продолжает свои противозаконные и дестабилизирующие действия на Украине и других территориях», указывается в пресс-релизе. 

Как передает «Интерфакс», 6 декабря разведывательный самолет ВВС США OS-135B провел полет у северных границ Крыма: над озером Сиваш в воздушном пространстве Украины. Отмечается, что до этого полеты американских разведчиков в этом районе не фиксировались. 

Ранее сообщалось, что США начали готовить к отправке военный корабль, чтобы поддержать Украину в Керченским проливе. 

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу. В ответ на это Украина ввела военное положение, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».

Напомним, не все полёты американских ВВС проходят безопасно - например, у берегов японского острова Сикоку в ночь на 6 декабря столкнулись два военных самолета США - истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и самолет-заправщик KC-130. 

Инцидент произошел в около двух часов ночи (20:00 по московскому времени), сообщается в Twitter Корпуса морской пехоты США. Оба самолета вылетели с базы морской пехоты США Ивакуни, расположенной на юге Японии, и проводили обычный заранее запланированный тренировочный полет, передает Reuters со ссылкой на Корпус морской пехоты США и Министерство обороны Японии. 

На борту самолетов в общей сложности находились семь человек, одного военнослужащего удалось найти живым. Сейчас он проходит медицинский осмотр на базе Ивакуни. Второй человек был найден через 10 часов после крушения и доставлен на борт японского военного судна, сообщили в министерстве. Никаких других подробностей о втором морпехе не сообщается.  

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
киргуду написал 06.12.2018 21:05
сша и над россией будут спокойно летать....а кто им против скажет ,путин?шойгу?да не смешите меня.....только дрищи рот аткроют ,америка ткнет пальцем на детей заграницей,деньги за границей,дома, виллы...и плейшнер добровольно пойдет в угол ,на колени,наказан будет а че?.....
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ОПГ ФСБ РФ ВЗРЫВАЕТ РОССИЮ
Лирахвост написал 06.12.2018 20:48
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью утечки радиации. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. По сути это акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЬ ведет методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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