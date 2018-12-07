В детстве мне мама говорила, что дураков не сеют и не пашут

На дворе зима. В деревне пенсионеру делать почти нечего. Убрать снег со двора, протопить печь и только. Смотришь чёртов ящик или пытаешься почитать последние новости по интернету. Ни одного позитивного интервью, ни одного положительного отзыва о действиях правительства. Страна управляется одним человеком. На такую территорию одного мало. Нужна надёжная команда, а её нет. На телевидении иногда стали вспоминать Сталина. И его авторитет будет расти, а авторитет нынешнего президента падать.

Давайте вспомним как В.Путин организовал руководство страной. Практически он в Кремле бывает наездами. В основном мотается по стране и за её пределами. Чиновники его аппарата и прикормленные журналисты говорят, что это даёт возможность президенту видеть жизнь страны. Ну к народу то он не выходит. А если и встречается с кем - то, то это отобранные и проверенные, а главное довольные жизнью. Президент не видит народ даже тогда когда едет в своём лимузине. Однажды он заявил, что его везут как таракана в банке и об этом его никто не спрашивал. Так думает и большинство народа. А вот Сталин никуда не выезжал, а работал в Кремле. Он создал систему управления страной так, что всё что происходило в стране он знал не абы как, а до малейших деталей. В.Путин практически ничего не знает о жизни внутри страны. Он знал о строительстве объектов на Дальнем Востоке для саммита АТЭС, о строительстве и проведении Олимпиады, строительства моста. Его интересуют крупные объекты, чтобы показать Западу и США, что Россия живёт и строится. А как живут строители и остальной народ в его президентскую голову не доходит. Он бывает на всех саммитах внутри страны и за её пределами. Встречается с каким - то Общероссийским фронтом, приходит под усиленной охраной на стадион взбаламутить праздную молодёжь. Что даёт этот "фронт" для страны и народа?

Пятого декабря встречался с волонтёрами, задержав программу "60 Минут". Ей оставили всего 10 минут. На завтра летит в Петербург на саммит высшего Евразийского совета, позднее посетит Совет глав государств СНГ. А кто же руководит экономикой государства? По Конституции это обязанность премьера. Но он не имеет представления как выполнить указ майский президента. По этому поводу даёт оценку Всемирный банк. "Выполнить майский указ президента невозможно. Власть только провела пенсионную реформу. Нужны структурные реформы - увеличение потока трудовых эмигрантов, привлечение новых инвестиций, повышение производительности труда". Всемирный банк талдычит своё, чтобы окончательно разорвать страну. Сегодня на радио депутат от партии власти С.Вострецов с пеной у рта кричал, что 20 миллионов либо не работают, либо работают так, что не платят налоги. 62 миллиона работающих должны содержать 43 миллиона пенсионеров и обеспечивать налог государства. Но ведь 43 миллиона платили взносы в пенсионный фонд на свою старость. Правительство отвело на дожитие 19 лет, многие не доживают, а где их деньги? Говорит, что он разработал четыре законопроекта и предложил их на рассмотрение. Запрещает совмещать должности, чтобы человек работал на 15 - 20 тысяч и давал возможность другому работать на такую же зарплату. Такое может предложить только идиот.

Звонит слушатель и спрашивает его о зарплате. Вострецов бойко отвечает, я точно не запомнил, то ли он сказал 360 тысяч, то ли 380. Представляете 15 - 20 и 360 тысяч. Человек без чести и совести, и ведь только такие у нас попадают в парламент. А мы как тараканы от света попрятались в своих конурах и боимся вылезти на свет и показать власти, что мы есть и, что вы живёте за счёт нашей нищеты. Я слежу, на сколько позволяет моя голова, за работой думы и правительства, но такого дурака как Вострецов не встречал. А кто скрывает нищенскую зарплату этих самых 20 миллионов по меркам депутатов не работающими. Собственник. Он не хочет платить белую зарплату и налоги в бюджет. Жадность обуяла всех без исключения. Рабочий не может диктовать собственнику условия, чтобы платил белую зарплату. Собственник малого и среднего бизнеса знает вашу зарплату дармоедов и зарплату друзей долгожителя Кремля. Вот поэтому он не хочет делиться с государством. Неужели Вострецов думает, что человек отчаявшийся найти приличную работу приходит к мошеннику и говорит прими меня на работу и плати мне без вычетов на налоги. Это делает собственник, если это не устраивает нанимателя, то ему просто отказывают.

Не устаю повторять, что наши чиновники настолько вжились в безбедное существование, что потеряли контролировать работу мозга. Вот наша "уважаемая" Валентина Ивановна на заседании палаты даёт поручение сенаторам до января 2019 года выяснить, какие нужны средства на то, чтобы утеплить школьные туалеты в Дагестане, Бурятии, Забайкалье. Вот это и есть работа верхней палаты Парламента. Вот он властный дурдом. Не знаю как в последних двух субъектах, а вот в Дагестане В.Матвиенко видела домики в которых живёт народ? Особняки из красного кирпича с трёхметровыми заборами, устеленные внутри коврами и при этом 50 % безработных. Обустройством школ должны заниматься местные власти, а не сенаторы. Вот если бы В.Матвиенко дала задание проверить региональных чиновников с привлечение специальных служб на вшивость, тогда бы мы порадовались за понимание проблем.

В детстве мне мама говорила, что дураков не сеют и не пашут, они сами родятся. И ведь действительно так и есть.

Сегодня рано утром слушаю на радио Н.Старикова. Великий писатель, политик и руководитель какого - то объединения. Разговаривают о погромах во Франции, на которые обратила власть и пошла на уступки народу. Звонят граждане и спрашивают, как же нам заставить власть обратить своё внимание на людей? Ответ человека, который является ближайшим соратником президента. "Надо действовать конституционным путём. Надо выдвигать тех кандидатов, которые будут работать на народ". Сказать, что он идиот не могу. Говорят, что он на клавиатуре сочиняет книги и наверное на этом живёт. Мне не попадало его произведение. А может живёт на взносах объединения. Конечно это только моё предположение. Но он мыслит как очень богатый человек. Где он видел Конституцию? Разве что на полке. У меня тоже лежит в первом ряду на книжной полке, иногда читаю. Первый раздел Конституции президентом полностью игнорируется. Демонстрации полностью запрещены. Некоторые проводятся по согласованию, на которые власть вообще не обращает внимание. Разрешают такие демонстрации, на которых пиарят власть или молча постоят с плакатами полукругом, чтобы их засняли и мирно расходятся. Но ведь Стариков знает и о Конституции и о запрете, но говорит противоположное. У сытых в России совесть осталась в туалете, а мозги заплыли жиром и такие люди превратились в животных в человеческом обличии. Он ведь знает, что в эфир несёт ложь, где его слушают миллионы. Он не боится, что выйдя на улицу его может встретить нищий человек и скажет в глаза несколько русских слов. И на счёт выдвижения кандидатов. Читатель, напишите мне где в какой области, районе выдвинули кандидатом в депутаты любого уровня народ? Может президента тоже выдвинул народ. В РФ Конституция, как и парламент существуют для прикрытия действующей власти от Запада и США. У нас как и везде. Что ждать от парламента если он занимается туалетами и где дискуссии запрещены.

В.Варсобин предложил ещё обсудить переименование аэропортов. Предлагают имя убийцы Николая II и некоторых других. Стариков говорит, что надо соединить царя, Столыпина , Сталина - тирана и последующих в единое целое. Как можно скрестить попугая и жабу. Без царя и Столыпина Россия могла жить и развиваться. А вот без Сталина России бы не было, не было бы и семьи Стариковых. Запад и США не оставили бы Россию с её огромными природными ресурсами, которые нынешней властью разбазариваются в угоду друзей президента. Гитлер прошёл Европу как нож кусок масла, а на СССР споткнулся. Могла выдержать царская Россия Гитлера? А сколько Столыпин угробил народа, переселяя крестьян в Сибирь? В правительстве нет других забот как переименовывать аэропорты. Да и президент не озаботился дурацкой затеей.

Дмитрий Анатольевич "выдающейся" премьер огромного государства на совещании ставит задачу, движение всех товаров поставить на электронный контроль. Надо сперва произвести товары, а не покупать за бугром и ставить на контроль. Почему бы не поставить под электронный контроль движение денежных средств. Сколько кто и когда собрался или уже перевёл за границу. Каким средствами манипулирует правительственный журналист С.Брилёв. Кто - то из правительства предлагает заменить государственные номера транспорта. Что в стране появились лишние деньги. А во сколько это обойдётся налогоплательщикам. Чиновники не потратят ни рубля. Точно дураков не сеют и не пашут они сами родятся.