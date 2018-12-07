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Московский листок

В Люксембурге общественный транспорт становится бесплатным, а в Москве только дорожает

Опубликовано 07.12.2018 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм правительство
В Люксембурге общественный транспорт становится бесплатным, а в Москве только дорожает

Люксембург станет первой страной, которая полностью отменит плату за общественный транспорт, пишет The Guardian. Взимать оплату за проезд в поездах, трамваях и автобусах перестанут с лета 2019 года, а с начала 2020-го планируется вообще отменить систему билетов и таким образом сэкономить на регулировании этой сферы и тарифных сборах.

С 1 января предстоящего 2019 года стоимость проезда на метро должна подорожать. Данную новость уже обнародовали официально, проезд может подорожать на 7-7,5%.

А теперь почувствуте разницу. Люксембург - крохотное государство, не имеющее практически никаких природных ресурсов. А уровень жизни там самый высокий в мире. То есть по-хорошему, зажиточные люксембуржцы могут легко заплатить за метро и автобус, но правительство почему-то хочет их от этой нагрузки освободить.

Становится понятно, почему власти настойчиво предлагают гражданам пересесть с личного на общественный транпорт.

У нас же дорожает и общественный транспорт и расходы на личный - только-только в очередной раз подорожал бензин, так еще и парковки, не дожидаясь Нового года подорожают в Москве до 380 рублей в час.

Вот и делаем выводы, чего добиваются власти Люксембурга, а чего - наши...

А.Б.



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