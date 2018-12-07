Cуд выяснил, что работодатель может удерживать работника на рабочем месте столько, сколько ему в голову взбредет

Весь ноябрь и начало декабря идут суды по делам уволенных работников ГБУ "Автомобильные дороги".

Напомним, что в августе активисты рабочего профсоюза (РПРиУ), доведенные до отчаяния отвратительными условиями труда и проживания, суточными переработками и копеечными зарплатами, а также откровенно хамским отношением руководства, почти две недели находились на голодовке. За что их, собственно, и уволили, выдумав абсурдные формальные поводы.

Итак, 3-го, 4-го и 5-го декабря в Савеловском районном суде происходило очередное издевательство над законом и здравым смыслом. В частности, суд выяснил, что работодатель может удерживать работника на рабочем месте столько, сколько ему в голову взбредет - хоть сутки, хоть неделю, и т.д. Также работники прокуратуры оказывается считают должным для себя не просто подсказывать ответчику формулировки, но и писать для суда тексты. Видимо из чувства жалости к юристам работодателя. Ну и, разумеется, суд полагет, что работодатель всегда прав...

Подробнее обо всем этом безобразии можно послушать председателя профкома Алексея Лушечкина и профинспектора по охране труда Евгения Громова на профсоюзном youtube-канале. Мы же представляем вашему вниманию один из множества их видеороликов.

Товарищи! Нужна широкая кампания солидарности с борющимися работниками ГБУ. Нужно как минимум как можно шире распространить информацию.

И еще один момент. Профактивисты борются сейчас не только и не столько за себя и за свое восстановление на работе. Наступила зима, а значит новые снежные заносы. Работники ГБУ "Автомобильные дороги" опять будут работать по 20 часов, а то и сутками без перерыва на сон. А это, между прочим, водители за рулем. И им опять не только не оплатят сверхурочные, но и просто зарплату не факт, что дадут полностью и вовремя. Так было прошлой зимой, когда собствено и начались протесты, продолжением которых стала летняя голодовка. Если сейчас профактивистов не восстановят на работе - работодатель обнаглеет совершенно, убедившись, что ему все позволено.

В конечном итоге все решает соотношение классовых сил. Профактивисты, конечно, будут обжаловать судебные решения, но этого недостаточно. Если другие работники ГБУ не будут молча терпеть, если присоединятся к борьбе, если вступят в профсоюз и поддержат своих товарищей - ситуацию удастся изменить.