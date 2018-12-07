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Московский листок

Россиян обяжут платно регистрировать свои мобильные телефоны

Опубликовано 07.12.2018 в разделе комментариев 5

Россиян обяжут платно регистрировать свои мобильные телефоны

В России с 2023 года могут ввести платную регистрацию мобильных телефонов по идентификатору абонентского устройства IMEI. Как передает ТАСС, соответствующий законопроект, разработанный в Совете Федерации, поддержан профильными министерствами и ведомствами и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Согласно документу, операторам связи обязать разрешать подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным идентификационным номером, а также приостанавливать доступ к сети связи для абонентов - владельцев аппаратов с неразрешенным IMEI. При этом похищенным или утраченным телефонам, а также одинаковым номерам или не прошедшим регистрацию начнут приостанавливать доступ к сети связи.

Порядок регистрации IMEI в центральной базе данных, размер и порядок взимания платы за такую регистрацию будет устанавливать правительство РФ. В законопроекте предлагается определить, что размер такой платы с физического лица не может превышать 100 рублей.

Авторы законопроекта утверждают, что новая инициатива поможет ограничить нелегальный ввоз в Россию мобильных телефонов и смартфонов, а также их хищений.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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TracySpivy
TracySpivy написал 07.12.2018 10:36
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Re: Поистине нет предела мародерским позывам воров!
Levon написал 07.12.2018 10:34
Поистине нет предела мародерским позывам воров!
-гнать эту власть
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AndreyPreni
AndreyPreni написал 07.12.2018 10:27
Interpult Studio
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(без названия)
доктор+ написал 07.12.2018 10:10
Отличная идея! С учетом того, что симки и так привязываются к паспортным данным, для Старшего Брата здесь поживиться, практически, будет нечем. Зато сколько бабла еще можно будет потянуть с герасимов, обязав их платно регистрировать свои телефоны! Поистине нет предела мародерским позывам воров! А с другой стороны... если герасимам нравится, чтоб их имели во всех позах, так их воры и имеют, и будут иметь дальше. Все логично.
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Ой, я балдею...
Крамольник написал 07.12.2018 10:05
...размер и порядок взимания платы за такую регистрацию будет устанавливать правительство РФ. В законопроекте предлагается определить, что размер такой платы с физического лица не может превышать 100 рублей.=================================
А теперь прикинем, сколько мобильных телефонов и планшетов имеется в РФ. Да какое же правительство сможет отказаться от такой "халявы" по, якобы, "наполнению бюджета" и вместо 100 рублей "запросить" 200. Бляха-муха! Да сколько еще и каких поборов они готовы ввести еще? И когда же они все подавятся этими поборами и захлебнуться? Насмерть!
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