Россиян обяжут платно регистрировать свои мобильные телефоны

В России с 2023 года могут ввести платную регистрацию мобильных телефонов по идентификатору абонентского устройства IMEI. Как передает ТАСС, соответствующий законопроект, разработанный в Совете Федерации, поддержан профильными министерствами и ведомствами и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Согласно документу, операторам связи обязать разрешать подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным идентификационным номером, а также приостанавливать доступ к сети связи для абонентов - владельцев аппаратов с неразрешенным IMEI. При этом похищенным или утраченным телефонам, а также одинаковым номерам или не прошедшим регистрацию начнут приостанавливать доступ к сети связи.
Порядок регистрации IMEI в центральной базе данных, размер и порядок взимания платы за такую регистрацию будет устанавливать правительство РФ. В законопроекте предлагается определить, что размер такой платы с физического лица не может превышать 100 рублей.
Авторы законопроекта утверждают, что новая инициатива поможет ограничить нелегальный ввоз в Россию мобильных телефонов и смартфонов, а также их хищений.
TracySpivy написал 07.12.2018 10:36
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Levon написал 07.12.2018 10:34
-гнать эту власть
AndreyPreni написал 07.12.2018 10:27
доктор+ написал 07.12.2018 10:10
Крамольник написал 07.12.2018 10:05
А теперь прикинем, сколько мобильных телефонов и планшетов имеется в РФ. Да какое же правительство сможет отказаться от такой "халявы" по, якобы, "наполнению бюджета" и вместо 100 рублей "запросить" 200. Бляха-муха! Да сколько еще и каких поборов они готовы ввести еще? И когда же они все подавятся этими поборами и захлебнуться? Насмерть!