Россиян обяжут платно регистрировать свои мобильные телефоны

В России с 2023 года могут ввести платную регистрацию мобильных телефонов по идентификатору абонентского устройства IMEI. Как передает ТАСС, соответствующий законопроект, разработанный в Совете Федерации, поддержан профильными министерствами и ведомствами и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Согласно документу, операторам связи обязать разрешать подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным идентификационным номером, а также приостанавливать доступ к сети связи для абонентов - владельцев аппаратов с неразрешенным IMEI. При этом похищенным или утраченным телефонам, а также одинаковым номерам или не прошедшим регистрацию начнут приостанавливать доступ к сети связи.

Порядок регистрации IMEI в центральной базе данных, размер и порядок взимания платы за такую регистрацию будет устанавливать правительство РФ. В законопроекте предлагается определить, что размер такой платы с физического лица не может превышать 100 рублей.

Авторы законопроекта утверждают, что новая инициатива поможет ограничить нелегальный ввоз в Россию мобильных телефонов и смартфонов, а также их хищений.