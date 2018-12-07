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Московский листок

ФСИН привлекла полковника Завьялова к ответственности в связи с "делом Цеповяза"

Опубликовано 07.12.2018 в разделе комментариев 0

дальний восток фсин
ФСИН привлекла полковника Завьялова к ответственности в связи с "делом Цеповяза"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) привлекла к строгой дисциплинарной ответственности начальника управления ведомства по Амурской области после проверки, связанной с особыми условиями содержания Вячеслава Цеповяза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН. 

Как следует из данных на сайте ведомства, главой амурского управления ФСИН является полковник внутренней службы Олег Завьялов. 

"По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в ведомстве, добавив, что в отношении руководства колонии продолжается проверка в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы. 

Напомним, скандал вокруг осужденного на 19 лет колонии строгого режима Цеповяза разгорелся в начале ноября, после того, как по СМИ и интернету широко разошлись фотографии, на которых заключенный Цеповяз ест крабов и красную икру, а также жарит шашлыки в арестантской робе. Позднее выяснилось, что снимки были сделаны еще в 2015 году и переданы Цеповязом его жене Наталье Стришней. Теперь супруги разведены и судятся по вопросу раздела имущества. 

Стришняя отдала фото Генпрокуратуре и ФСИН для проверки условий содержания бывшего мужа, а как они попали в Сеть, не знает. Представители Цеповяза утверждают, что проверки по снимкам проводились неоднократно и не выявили никаких нарушений. Они настаивают, что публикация фото связана с судебным процессом между Цеповязом и Стришней, а сами снимки могут быть подделкой. 

Генпрокуратура в свою очередь подтвердила, что Цеповязу в колонии позволяли слишком много вольностей - длительные свидания с женщинами - возможно, проститутками, частые посылки с деликатесами, мобильную связь и свободное перемещение. 

Руководство колонии объяснило, что рядом море, поэтому крабы и икра не такая уж редкость. Там также предположили, что продуктами c Цеповязом мог поделиться кто-то из других заключенных. 

На прошлой неделе ФСИН пришлось объясняться по поводу видеоролика с Цеповязом в "VIP-камере" с мягкой мебелью, плазменным телевизором и другими удобствами. В пресс-службе ведомства заявили, что на видео запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а запись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что участник ОПГ Цапка Вячеслав Цеповяз был официально трудоустроен пасечником в колонии, где жарил шашлыки вопреки законодательству, передает 15 ноября РИА "Новости". 

Куренной подчеркнул, что организация такой пасеки не запрещена законом, однако Цеповяз мог находиться там только в строго определенное время и в сопровождении сотрудников ФСИН. 

"Но наша проверка, которая проводилась еще перед тем, как эта история возникла, показала, что Цеповяз эти условия не соблюдал, администрация колонии позволяла ему это делать. 

То есть в неустановленное время он мог там перемещаться, находиться вне контроля, навестить пчел, пожарить им шашлыки", — сказал Куренной. 

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