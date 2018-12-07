США не станут затевать мировую войну в болоте

Соединенные Штаты не ведут дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе, сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой The Washington Post: "Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе в Азовском море", - сказал он.

Надеюсь, до украинцев дойдет, что никто за них не станет ни воевать, ни работать, ни вообще ничего делать за них. А то все одни разговоры - про финансовые потоки, которые нужно оседлать, про НАТО, которое бешеным аллюром завоюет для Украины Ростов и Воронеж, то про Евросоюз, где уже все глаза проплакали, ждут, когда украинцы приедут кушать вареники.

Ну а сама Украина, слава богу, как та бодливая корова.

Воевать? Сами-сами, причем желательно собственным оружием, потому как натовские б.у. обноски годятся только собирать милостыню на паперти у вероятного противника. Собственную паперть, кстати, кажется, просрали окончательно, спасибо вселенскому партиархату за науку.

Что там еще? А-а... работать. За 150 долларов в месяц, без соцгарантий и вообще и без гарантий, и без соц. Как в Бангладеш. Потому что если не так, то бангладешцы лучше, и украинцы никому на фиг не нужны вообще. Историческую задачу на сегодня они уже выполнили, разбежались с Россией, что исключает возможность возрождения СССР или империи, после чего и Путин для Америки совсем не страшен, а даже и в целом ничего, таких диктаторов с корыстными наклонностями там любят. Главное, чтобы скромные возможности национального государства не создавали даже потенциальной угрозы гегемонии США на планете.

В дальшейшем же проблемы индейцев шерифа не интересуют.

Даже ядерный вопрос, на самом деле, США совсем не пугает. Доказательство - вполне примирительная риторика по поводу договора о РСМД, из которого США намеревались вроде бы выйти, но, как оказалось, вовсе не обязательно.

Соединенные Штаты изложили России, каких шагов ждут от нее в целях возвращения к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в четверг во время телефонного брифинга для журналистов заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

В правительстве США запущен "межведомственный процесс по принятию последующих шагов", с российской стороной обсуждается ряд вариантов, которые предлагали эксперты в сфере контроля над вооружениями. В частности, модификация ракетной системы 9М729 и американских ракетных комплексов Aegis Ashore в Европе, пусковые установки которых, по данным российской стороны, нарушают ДРСМД. По рекомендации экспертов, Вашингтон должен внести изменения в Aegis Ashore, которые бы не позволили им осуществлять боевой пуск ракеты Tomahawk, а Москва - сократить радиус действия 9М729.

Как видим, США не против вернуться к договору о РСМД, хотя его отмена куда больнее бьет по РФ, чем по Соединенным штатам просто в силу географицеских обстоятельств и состояния промышленного потенциала обеих держав в простом сравнении. Для России поддерживать паритет в случае выхода США из ДРСМД будет куда обременительней, но США, как видим, готовы идти на уступки, чтобы не вступать в полосу непредсказуемости - тут репутация Путина как "опасного сумасшедшего" работает, видимо, на пользу интересам РФ. Разумеется, в том смысле, в каком эти интересы понимает Путин.

На самом деле США заинтересованы в сохранении в РФ именно такого режима, как сейчас. Вороватые олигархи и аффилированные с ними чиновники, много говорящие о патриотизме, но жизнь свою обустраивающие на территории вероятного противника; низкая мобилизационная готовность экономики и высокая зависимость производства от международной кооперации, что исключает неожиданный и адекватный ответ на внешнюю угрозу.

Возвращение к "холодной войне" неизбежно привело бы к необходимости повысить эффективность производства в РФ, а это потянуло бы за собой изменение социально-экономической и политической модели - для гегемонии США это явно не полезно. Тихое загнивание РФ под убаюкивающие звуки патриотической риторики в стиле "можем повторить" - это именно то, что нужно вероятному противнику, который даже в агрессивных заявлениях кремля видит свою выгоду - пугать конгресс и сенат, выбивая все больше денег на военно-промышленный комплекс.

И самое главное - при такой модели никакой СССР, никакой маршал Сталин никогда не появятся, можно спокойно подсчитывать барыши и кутить на Гавайях.

И что такое на этом фоне Азовское море, которое античные греки ласково именовали Меотийским болотом? Ну не мировую войну же затевать, чтобы украинские баркасы спокойно бороздили тамошние заросшие камышом воды? Ну смех же просто, а не casus belli...

Анатолий Баранов