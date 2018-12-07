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Московский листок

Трамп видит наивысшую угрозу суверенитету США в безоружных мигрантах с детьми

Опубликовано 07.12.2018 в разделе комментариев 4

сша мексика миграция трампнаш
Трамп видит наивысшую угрозу суверенитету США в безоружных мигрантах с детьми

Дональд Трамп предупредил о массовом наплыве незаконных мигрантов в штат Аризона и попросил конгрессменов Нэнси Пелоси и Чака Шумера утвердить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. 

"Аризона вместе с нашими военными и пограничниками готовится к массовому наплыву (незаконных мигрантов. - Прим. NEWSru.com) на неогороженном стеной участке. Мы не позволим им пройти. Большая опасность", - написал Трамп в своем Twitter. Он добавил, что Нэнси Пелоси и Чак Шумер должны одобрить возведение стены. 

Еще в начале 2018 года администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 18 млрд долларов на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой. Предполагалось, что эти деньги пойдут на возведение 508,6 км новых ограждений, а также укрепление еще 655 км уже существующих. В случае успеха к 2027 году более половины границы США с Мексикой протяженностью примерно 3200 км должно быть защищено искусственными барьерами. Однако рассмотрение проекта в сенате США затянулось, а штат Калифорния подал иск в суд о блокировании строительства. 

Ранее лидер демократической фракции палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отказалась от идеи оплаты возведения пограничной стены на мексиканской границе, предложенной Трампом, в обмен на помощь сотням тысяч молодых мигрантов во избежание депортации, сообщает "Интерфакс". По ее словам, большинство демократов считают стену "аморальной, неэффективной и дорогостоящей". Она также отметила, что во время президентской кампании Трамп обещал, что строительство пограничной стены оплатит Мексика. 

Пелоси заявила, что защита границ - это "обязанность, которую мы чтим, мы делаем это, уважая наши ценности". Сенатор-демократ Чак Шумер, в свою очередь, заявил, что план конгресса США о финансировании безопасности границ на 1,6 млрд долларов не включает средства на возведение девятиметровой бетонной стены, предусмотренной Трампом. 

Строительство стены на границе с Мексикой с целью прекратить приток нелегальных мигрантов в США и поставить заслон на пути наркомафии стало одним из самых резонансных обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании. Тогда он оценивал проект приблизительно в 12 млрд долларов и заявлял, что за постройку стены заплатит Мексика. Однако позже американский лидер признал, что реализовывать проект по крайней мере на первоначальном этапе придется на деньги налогоплательщиков США. 

Тема строительства стены вновь вошла в повестку дня в связи с караваном мигрантов, с середины октября двигающемся из Центральной Америки, в основном из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, через территорию Мексики в направлении США. Причем таких караванов было уже несколько. 

В общей сложности в районах мексиканских городов Мехикали и Тихуана в штате Нижняя Калифорния находятся свыше семи тысяч мигрантов из стран Центральной Америки. По оценкам властей США, в составе групп мигрантов на границе оказались сотни преступников. 

Около 500 выходцев из стран Центральной Америки 25 ноября попытались прорваться из Тихуаны в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках. 

5 декабря две крупные группы мигрантов из Центральной Америки были задержаны в штате Аризона в США, куда они нелегально попали с территории Мексики. 

Ранее президент Трамп заявлял, что готов перекрыть весь южный участок границы в том случае, если власти Мексики допустят прорыв беженцев. Кроме того, американский лидер подтвердил, что размещенные у южной границы США военнослужащие получили приказ в случае необходимости открывать огонь на поражение.

От редакции: Чрезвычайно интересно было бы узнать, что же это за "большая опасность" видится Трампу в мигрантах? Они что, вооружены до зубов, как те солдаты, которых он выставил заслоном, которые стреляют по безоружным резиновыми пулями и травят молодых матерей слезоточивым газом? Что это за большая опасность для США?! Прорвавшиеся с младенцами мигранты - готовые идти на любую работу, только бы прокормить своих детей, - стратегически опаснее поверженного Каддафи и ещё не поверженного Ирана для Трампа? Похоже, что так. Ведь они, бежавшие из опустошённых империализмом регионов от безработицы и преследований, от работорговли - покушаются на самое святое для граждан США, на американскую мечту!

Американская мечта - она ведь не для всяких приблудных американцев! Она только для граждан США - всех иных будем гнать. "Большая опасность!" Хочется посмотреть в лица тем идиотам (или циникам?), что подрабатывали на избирательной кампании "Трампнаш" в РФ за мелкий (или не такой уж мелкий?) прайс - причём, этих господ из ИГСО я хорошо знаю по предыдущим их работам, они интересные книги про секс в жизни чиновников писали, про византийскую ночь... Ну, теперь-то у вас другая программа "Путин - наш", это понятно, куда ж от Костина родного и его фондов деться, - но ваши интернационалистские убеждения никак не пострадали от трампнашизма сейчас, при наблюдении террора США на границе с Мексикой?

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 4
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хорошая мысля приходит опосля.
калмунисты вперде!!! написал 07.12.2018 13:23
Пролейтарии всех стран, совокупляйтесь!
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(без названия)
15 написал 07.12.2018 13:18
молодец ТРАМП. ЗАБОТИТСЯ О своей стране. это в рф дорога открыта всем кому не лень
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Да Димуля Черный всего лишь клоун, с глупыми безответственными высказываниями. Коммунист, ептить.
калмунисты вперде!!! написал 07.12.2018 13:18
Диме Черному лучше и дальше видно, чем Трампу. Трамп, ты не прав.
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в Дании мигрантов будут отправлять на остров,куда отправляют больной скот
в написал 07.12.2018 12:36
Германии по итогам опроса 60% немцев хотели бы выдворить
мигрантов из Германии.(Это официальный опрос,надо учитывать,что немцы еще боятся высказываться неполиткорректно,потому что тогда следуют жесткие санкции за это.Но факт-МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ провалился,это придумали кошерные либерально-фашистские либералы,к которым относится и
Димон Черный!)
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