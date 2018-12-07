Покорная воле США Япония исключит из госзакупок китайские гаджеты

Власти Японии планируют исключить продукцию китайских компаний Huawei и ZTE из государственных закупок, сообщает газета "Майнити". По данным источника издания в правительстве Японии, чиновники соответствующих органов на встрече в понедельник согласятся заблокировать участие китайских фирм в госзакупках. Газета отмечает, что речь идет о китайских компаниях Huawei и ZTE.

"В мире обеспокоены связями этих двух компаний с китайским правительством. Но мы должны быть уверены, что не остановим наметившуюся в последнее время тенденцию к улучшению японо-китайских отношений", - подчеркнул собеседник газеты.

Ранее правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом прекратить использование оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже.

В начале этого года представители разведки США предостерегли американцев от покупок телефонов, произведенных Huawei и ZTE, заявив, что американские законодатели уже давно обеспокоены "подозрительными связями" этих компаний с правительством КНР. В Huawei между тем продолжают настаивать, что их компания никак не связана с правительством и не занимается актами саботажа в других странах. Там указывают, что по уровню безопасности китайское оборудование ничем не уступает аналогам от финской Nokia или шведской Ericsson.

Кроме того, в прошлом месяце власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети. А 6 декабря стало известно об аресте в Канаде главного финансового директора китайской компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн. Ей грозит экстрадиция в США по подозрению в нарушении торговых санкций США против Ирана.

От редакции: Презабавная симметрия: США делают вид, что налаживают отношения с КНР на экономических фронтах, но тем временем протекторат США, Япония налагает санкции на явных своих конкурентов. Само собой, японские корпорации десятилетиями, пока подрастали их конкуренты по ту сторону Японского моря, мечтали о таких санкциях - изначально поделенный между ними рынок Евразии ведь уже с 90-х годов наводнили "китайские аналоги"...

Интересно поведение Путинской России на этом фоне: она пытается дружить со всеми, и во всех случаях - в ущерб себе. КНР сырьевая империя Путина поставляет только газ и нефть, чем изрядно гордится на экономических форумах, достаточно послушать того же Новака. Просто мечта либерала - снабжать индустрию соседа-конкурента сырьём, это же так высокотехнологично! Но если КНР пока довольствуется российскими нефтью и газом, лишь временно приобретая земли РФ (на полвека), то вот Японии нужна именно земля, и именно Малые Курилы. На этом направлении "патриоты" Путина усиленно работают, и к новому году возможно порадуют нацию...

Тем временем явный союзник (точно под такими же, и даже пострашнее санкциями) России, КНДР давно стоит с протянутой для рукопожатия рукой, но оглядываясь на "американских коллег", ни Путин, ни даже "околонулёвый" Медведев (которому в плане рейтинга давно терять нечего) не идут на переговоры хотя бы о "взаимовыгодном" (чёртов язык, в ходе Холодной войны навязанный США нашим диссидентам, а потом и кремлёвскими либералами взятый на вооружение) сотрудничестве. Ограничились запуском регулярного частного парома... Между тем поддержка именно КНДР тем, что запрещают поставлять им США - и была бы наилучшим, ассиметричным ответом на санкции "против России" (олигархата - но не это важно в данном случае).

Д.Ч.

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